Nước cờ mới của Nhật tại Senkaku

Nhật - Trung tìm cách ngăn xung đột Hải quân Nhật Bản hôm 18-2 đã tổ chức một hội thảo về vấn đề Senkaku/Điếu Ngư với sự tham gia của đại diện Hải quân Trung Quốc. Theo kênh truyền hình Phụng Hoàng Hồng Kông, hội thảo này kéo dài 5 ngày và do cựu bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto chủ trì. Phía Trung Quốc cử đoàn đại biểu tham dự do một nữ đại tá hải quân dẫn đầu. Những sĩ quan hải quân góp mặt tại hội thảo này hầu hết mang quân hàm từ thượng tá đến thiếu tướng. Mặc dù cả Bắc Kinh lẫn Tokyo tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với Senkaku/Điếu Ngư, Hải quân Nhật - Trung nhất trí rằng cần xây dựng cơ chế ngăn chặn xung đột quân sự trên biển Hoa Đông. Theo đại diện Hải quân Nhật Bản, từ khi nội các nước này quốc hữu hóa Senkaku/Điếu Ngư vào tháng 9-2012, Trung Quốc liên tục phái tàu xâm nhập vùng biển này. Do đó, sẽ là một điều “lý tưởng” nếu hai bên xây dựng được một cơ chế ngăn chặn xung đột quân sự ở đây. Gia Hòa