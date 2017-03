Ớn lạnh với các bức thư gửi cho Hitler

Trong khoảng năm 1925 và 1945, có hàng ngàn người Đức viết thư cho Adolf Hitler. Trong đó đó có rất nhiều lá thư bày tỏ tình cảm tới trùm phát xít, nhưng cũng có những lá thư bày tỏ bất đồng. Các bức thư gửi cho Hitler do giảng viên Henrik Eberle thuộc đại học Halle biên soạn là tuyển tập đầu tiên được xuất bản bằng tiếng Anh. Tuyển tập này có thể sẽ khiến nhiều người có cảm giác kinh hãi, nhưng sẽ giúp công chúng hiểu thêm phần nào về sự bí hiểm và quyền lực cũng như sức hấp dẫn của Hitler.

Bức thư dài 80 trang của Elsa Walter

Năm 1930, cô gái Elsa Walter 32 tuổi ở vùng Karlsruhe (Đức) viết một bức thư dài 80 trang nhân dịp Giáng Sinh cho Hitler. Trong thư, Elsa gọi Hitler là "lãnh đạo của phong trào tự do của Đức". Elsa đã mô tả các ý tưởng chính trị của mình và tình cảm dân tộc trong một cuốn sách được viết cẩn thận bằng tay và minh họa rõ ràng. Cô không hề quan tâm tới người Do Thái và sản phẩm thuộc "hệ thống Mỹ" - tệ hơn nữa, cô còn viết rằng các cơ quan tàng trữ "hệ thống Mỹ" thường do người Do Thái điều hành.

Trên thực tế, sau đó Elsa trở thành một quan chức cấp cao trong hàng ngũ Đức Quốc xã, và từ năm 1943, cô này làm việc ở Ba Lan. Sau đó, Elsa biến mất không tăm tích.

Bức thư Năm mới của Thị trưởng Frankfurt

Thị trưởng Friedrich Krebs của Frankfurt (Đức) đã gửi lời chúc mừng năm mới vào năm 1938 bằng lối viết chữ kiểu Trung cổ trên giấy da. Krebs là một trong số những kẻ thèm khát tài sản của người Do Thái. Sau năm 1945, Krebs làm về luật và nhận được rất nhiều trợ cấp hậu hĩnh từ chính phủ.

Những đứa trẻ hâm mộ Hitler

Rất nhiều đứa trẻ phát cuồng vì Hitler. Lotti H. (ở Berlin) lo lắng cho "lãnh đạo kính yêu" của cô bé. Trong một bài thơ, cô đã nhắc nhở Hitler rằng: "Ngài phải nghỉ ngơi ngay, ngài làm việc vất vả suốt cả ngày và liên tục như vậy sẽ khiến cho cơ thể gặp rất nhiều vấn đề".

Cặp chị em sinh đôi tự do





Vào tháng 10/1938, cặp sinh đôi Susi và Daisy J. ở vùng Sudetenland đã cảm ơn Hitler vì đã "mang lại tự do cho chúng cháu và đưa chúng cháu đến với Đế chế tươi đẹp của ngài".

Tấm thiệp nhân ngày của Mẹ

Trong một tấm thiệp làm bằng giấy bản, Lotte J. Kaiser đã bày tỏ "những lời cảm ơn lớn lao không kể xiết tới cha mẹ - những người đã sinh ra" Hitler. Cùng với tấm thiệp là hình ảnh của cha và mẹ của trùm phát xít.

Thư từ các lãnh đạo tôn giáo

Các bức điện của các lãnh đạo tôn giáo quan trọng gửi đến trong mùa hè năm 1941 được gõ với phông chữ cỡ lớn vì Hitler khi đó đã bị viễn thị. Các bức thư đã bày tỏ sự đồng lòng ủng hộ cho chiến dịch chống lại những người Bôn-sê-vích.

Theo Lê Thu (VNN / Daily Beast)