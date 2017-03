"Osama Bin Laden không chỉ đạo al-Qaeda từ lâu"

Căn nhà ở Pakistan nơi Osama bin Laden bị bắn hạ

Ngày 7/12, một chuyên gia Mỹ giấu tên từng được xem các tài liệu kể trên cho biết 200 bằng chứng - từ các cuốn sổ ghi chép, các file dữ liệu, máy tính và ổ nhớ di động - mà lính biệt kích Mỹ thu được trong vụ tấn công, cho thấy bin Laden không "can dự vào việc quản lý hàng ngày của tổ chức này trong một thời gian khá lâu."



"Những bản ghi chép thu được hầu như chỉ có những nội dung chung chung, cùng với những câu kiểu như 'Chúng ta phải tiếp tục tấn công Mỹ' hoặc 'Liệu có thể tin nhóm Shebab ở Somalia không?' mà thôi," nguồn tin trên nói với AFP.



"Trong một cuốn sổ ghi chép nhỏ màu xanh từ tháng 2/2010, ông ta băn khoăn về việc có thăng chức cho một thành viên hay không, việc sẽ bổ nhiệm ai thay thế một thành viên khác mới bị giết trong một vụ không kích. Nhưng không có gì cho thấy ông ta tham gia điều hành tổ chức," nguồn tin nói thêm.



Khoảng một phần ba những thứ thu được liên quan đến chuyện gia đình, ví dụ chuyện một người vợ muốn tìm chồng cho cô con gái.



"Trong bất kỳ trường hợp nào, vì lý do an ninh, ông ta chỉ nhận tin một hoặc hai lần mỗi tháng. Làm sao có thể điều hành một mạng lưới trong điều kiện như thế?" chuyên gia Mỹ đặt câu hỏi.



Lực lượng biệt kích SEAL của Hải quân Mỹ hạ sát Osama bin Laden vào ngày 2/5 trong vụ tấn công vào khu nhà của ông này ở thị trấn Abbottabad, phía bắc thủ đô Islamabad, và sau đó chôn ông ta ngoài biển./.

