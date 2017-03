"Phản đối" hút mật, gấu mẹ giết con rồi tự sát

Hơn 12.000 con gấu bị ngược đãi

Mật gấu lâu nay vẫn được coi là một loại thuốc giải nhiệt cơ thể, trị chứng sốt cao, đau gan, đau mắt… Theo thống kê của tổ chức bảo vệ động vật World Society for the Protection of Animals (WSPA), hiện có hơn 12.000 con gấu phải chịu đựng điều kiện nuôi nhốt khắc nghiệt tại các trang trại trên khắp châu Á.

Mật gấu là loại thuốc quen thuộc trong đông y Trung Quốc nhưng bị cách lấy mật bị chỉ trích là quá tàn nhẫn. Ảnh: Alamy

Gấu có thể bị nuôi nhốt để lấy mật trong khoảng 20 năm. Sau khi không thể tiết mật nữa, chúng sẽ bị giết.

Các nhà đông y Trung Quốc đã nhiều lần lên án việc chữa bệnh bằng mật gấu. Theo họ, có nhiều loại thảo dược rẻ tiền hơn có công dụng tương đương.