Phát hiện chất nổ trên máy bay chở hàng vào Mỹ

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết các gói thuốc nổ được tìm thấy ở sân bay East Midlands của Anh và tại Dubai trên hai chuyến bay vận tải của hãng United Parcel Service (UPS) của Mỹ đang chuẩn bị xuất phát từ Yemen.

Các quan chức Mỹ nghi ngờ Tổ chức al-Qaeda trên bán đảo Arập đứng đằng sau những hiện hàng đáng nghi gửi cho các tổ chức khủng bố ở khu vực Chicago, bang Illinois. Ông Obama - người đã được thông báo về các kiện hàng khả nghi vào đêm 28/10/2010 (giờ địa phương) cho biết, Tổng thống Yemen Ali Ali Abdallah Saleh đã cam kết ủng hộ điều tra làm rõ vụ việc này.

Sau vụ việc trên, nhà chức trách Mỹ, Anh và một số nước Trung Đông đã tăng cường các biện pháp an ninh tại các sân bay và các cơ sở chuyển hàng bằng đường hàng không. Thông cáo báo chí của Nhà Trắng cho biết nhà chức trách Mỹ đã được lệnh tăng cường an ninh để bảo đảm tính mạng công dân. Trước mắt, hành khách đi máy bay sẽ phải quan các khâu kiểm tra an ninh bổ sung tại các sân bay của Mỹ.

Hãng tin AP của Mỹ dẫn lời các quan chức cho biết mặc dù cuộc điều tra chưa hòan tất nhưng các kết quả ban đầu cho thấy hai gói hàng chứa chất nổ PETN, loại hóa chất từng được nghi phạm khủng bố Richard Reid sử dụng trong vụ đánh bom bất thành trên máy bay Mỹ hồi năm 2001. Chất nổ này cũng giống chất nổ được tìm thấy trong vụ khủng bố bất thành trên chuyến bay từ Hà Lan vào Mỹ đúng đêm Giáng sinh năm ngoái.

Công ty vận tải chuyển phát nhanh UPS đã tuyên bố tạm ngừng dịch vụ vận chuyển ra khỏi Yemen. Một đại gia khác trong ngành chuyên chở hàng hóa là FEDEX cũng đã ngừng chuyển tất cả các gói hàng có xuất xứ Yemen sau khi một gói gửi từ Yemen bị tịch thu tại sân bay Dubai.

Trong gói bưu kiện khả nghi được phát hiện tại Anh có một vỏ hộp mực in nhưng bên trong lại chứa chất bột trắng và một số dây điện, còn gói hàng được phát hiện ở Dubai có chứa chất nổ.

An ninh Mỹ vẫn trong tình trạng báo động cao sau vụ tấn công bất thành tại Quảng trường Thời Đại ở thành phố New York hồi tháng 5/2010.

