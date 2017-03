Phóng xạ mức an toàn có thể bay tới Việt Nam

Kết quả tính toán cập nhật cho thấy, sau ngày 19/3/2011 đám mây phóng xạ sẽ có xu hướng bay tiếp ra biển theo hướng Đông - Nam. Tới hết ngày 20/3/2011 đám mây phóng xạ vẫn chưa bay về phía Việt Nam.

Hình ảnh của đám mây phóng xạ từ chương trình tính toán vận chuyển khí tượng của CTBTO ngày ngày 19/3/2011. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Đại tá - tiến sĩ - thầy thuốc ưu tú Nguyễn Hữu Nghĩa, Viện trưởng Viện Y học phóng xạ và u bướu quân đội cho biết, một thời gian nữa, Việt Nam sẽ ghi nhận được dấu hiệu của phóng xạ, nhưng ở mức an toàn cho mọi người. Trong trường hợp vượt mức này, Cục An toàn bức xạ hạt nhân của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ có trách nhiệm phát đi cảnh báo tới người dân.



Nhận định về nguyên nhân khiến Nhật Bản chậm khắc phục các sự cố hạt nhân, một nhà khoa học của Cục An toàn bức xạ hạt nhân Việt Nam cho biết, có thể do họ thiếu kinh nghiệm nên chưa tìm ra được nguyên nhân cốt lõi của việc tăng nhiệt, nên chưa khắc phục triệt để hiện tượng này. Tuy nhiên, sẽ Fukushima sẽ rất khó trở thành “Chernobyl thứ 2”.

Người Việt trở về từ Nhật vẫn an toàn Ngày 18/3/2011, tại Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố bức xạ, Cục An toàn bức xạ hạt nhân, 4 công dân (3 người sống ở Tokyo và 1 lưu học sinh ở Sendai) vừa trở về từ Nhật Bản là ông Đinh Ngọc Hưng, ông Trần Minh Hiền và vợ, con đã được kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ. Kết quả đo không phát hiện thấy đồng vị phóng xạ I-131 và Cs-137 trong cơ thể của những người được kiểm tra.



Theo Phương Đông (VTC News)