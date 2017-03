Quan chức chính phủ Anh liên quan tới bê bối nghe trộm điện thoại

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, có tới 52% người cho rằng, Giám đốc truyền thông của Thủ tướng David Cameron là Andy Coulson nên từ chức.

Theo tin từ tờ Daily Telegraph, lần này, Quốc hội Anh thảo luận rất nhiều về vụ bê bối bởi họ nhận được đơn khiếu nại của cả cựu Phó Thủ tướng John Prescot lẫn 2 cựu Bộ trưởng Chris Bryant và Tessa Jowell. Những người này đều yêu cầu Quốc hội không nên bỏ qua việc ban lãnh đạo tờ News of the World và The Sun phớt lờ việc cung cấp bằng chứng hoặc trả lời thẩm vấn xung quanh vụ bê bối. Do đó, ủy ban điều tra mới được thành lập đã quyết định sẽ mời một số nhân vật chủ chốt của 2 tờ báo này tới điều trần.

Hồi năm ngoái, Tổng Giám đốc tập đoàn News International Rebekah Brooks, cơ quan chủ quản của News of the World và The Sun đã từ chối 3 thư mời cung cấp bằng chứng từ một ủy ban văn hóa của Quốc hội Anh. Song lần này thì ông Rebekah Brooks khó có thể từ chối bởi người tiền nhiệm của ông hiện là người điều hành Dows Jones, Les Hinton đã đồng ý sẽ trả lời các câu hỏi của ủy ban điều tra thông qua một cuộc hội thoại trực tuyến từ New York tới London. Sau đó, từ những bằng chứng mới, ủy ban điều tra sẽ xem xét đến vai trò của Giám đốc truyền thông Andy Coulson, cựu Tổng biên tập tờ News of the World trong bê bối nghe lén.

Xem ra, lần này, vụ việc đã thực sự thu hút chú ý của dư luận nước Anh. Kết quả thăm dò dư luận của hãng YouGov thực hiện có thấy, 52% người được hỏi cho rằng ông Andy Coulson nên từ chức, 80% người cho rằng cần phải mở rộng điều tra đối với các tờ báo khác. 47% người bày tỏ bức xúc rằng, cảnh sát chưa điều tra đầy đủ về cáo buộc rằng các báo lá cải nghe lén điện thoại để săn tin…

Cho đến chiều 9/9, ông Andy Coulson vẫn là tâm điểm của cuộc điều tra. Sean Hoare, một nhà báo từng làm việc cho tờ News of the World đã kể với phóng viên tờ Thời báo News York của Mỹ rằng, chính ông Andy Coulson đã khuyến khích phóng viên của mình thuê thám tử để đặt máy nghe trộm nhằm vào những nghệ sĩ nổi tiếng, người mẫu, chính trị gia nhằm có được những thông tin mới nhất.

6 nhà báo khác từng làm việc dưới quyền của ông Andy Coulson tại News of the World cũng đã xác nhận thông tin này. Họ cho biết, 31 phóng viên News of the World và The Sun đã trả tiền cho các nhà điều tra để nghe lén và xem tin nhắn của nhiều nhân vật có tiếng. Số nạn nhân của những vụ nghe lén điện thoại lên đến 2.000-3.000 người, chủ yếu là các chính trị gia và nhân vật nổi tiếng.

Andy Coulson, Giám đốc truyền thông của Thủ tướng Anh đang đối mặt với những lời kêu gọi từ chức

Thông thường, cánh nhà báo của News of the World và The Sun thường thuê công ty thám tử tư Nine Consultancy của Glen Mulcaire giúp mình trong việc lắp đặt thiết bị nghe trộm. Và mỗi tuần, tờ này chi cho công ty của Glen Mulcaire tới 2.000 bảng để họ giúp đỡ cho công việc trôi chảy, không bị phát hiện. Chẳng hạn như đối với "Hoàng tử bóng đá Anh" David Beckham, nhờ có thám tử của Nine Consultancy mà các phóng viên của News of the World và The Sun biết cầu thủ này có tới 13 số điện thoại khác nhau. Glen Mulcaire đã giúp bẻ mã khóa của cả 13 số này… Cách đây 2 năm, Glen Mulcaire đã bị phạt tù 6 tháng vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Giới phân tích nhận định rằng, bê bối mới của Giám đốc truyền thống Andy Coulson có thể gây tổn hại đến uy tín của Thủ tướng David Cameron. Vì thế, theo họ, giải pháp khôn ngoan nhất hiện nay là ông Andy Coulson hợp tác với cơ quan điều tra để tránh làm ảnh hưởng tới lòng tin của dân chúng đối với Thủ tướng nói riêng và đảng Bảo thủ nói chung.

Theo Huyền Chi (CAND)