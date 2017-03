Quyết định khó hiểu

Thông báo chính thức về việc ngừng cung cấp tên lửa phòng không S-300 cho Iran, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Nikolai Makarov cho biết lý do là loại vũ khí này được xếp vào danh mục bị hạn chế theo lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ đối với Tehran hồi tháng 6 năm nay. Theo tướng Makarov, đây là quyết định của ban lãnh đạo Nga do Tổng thống Dmitry Medvedev đứng đầu.

Thế nhưng, chính Nga từng có quan điểm khác khi ký hợp đồng mua bán 5 tổ hợp tên lửa S-300 trị giá 800 triệu USD với Iran. Sau khi có lệnh trừng phạt trên của Hội đồng bảo an LHQ, Nga từng cho rằng hợp đồng này không vi phạm lệnh cấm bởi đây chỉ là các thiết bị vũ khí phòng thủ.

Vậy vì sao Nga đột nhiên thay đổi quan điểm đối với việc cung cấp các hệ thống tên lửa S-300 theo hợp đồng đã ký với Iran?

Các chính quyền Israel và Mỹ luôn phản đối quyết liệt việc Nga ký hợp đồng bán tên lửa S-300 cho Iran. Thậm chí có lần Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bí mật công cán sang Matxcơva để thuyết phục lãnh đạo Nga huỷ bỏ hợp đồng với Iran.

Phía Nga dù phải chịu sức ép từ Washington và Tel Aviv nhưng chưa bao giờ tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng bán S-300 cho Iran, kể cả sau khi có lệnh trừng phạt tháng 6 vừa qua của Hội đồng bảo an LHQ. Vì vậy dư luận không khỏi bất ngờ trước việc Nga tuyên bố ngày 22-9 ngừng cung cấp tên lửa S-300 cho Iran.

Tuyên bố này được đưa ra đúng vào ngày Nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng bảo an và Đức) nhóm họp tại trụ sở LHQ để giải quyết những bế tắc trong việc giải quyết chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Tehran vẫn khăng khăng không chấp thuận các giải pháp mà Nhóm P5+1 đưa ra.

Là một thành viên trong Nhóm P5+1, Nga tất nhiên vừa muốn giải quyết vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Iran vừa muốn khẳng định vai trò của mình trong vấn đề quốc tế quan trọng này. Bởi thế, dù được xem là có lập trường mềm mỏng với Iran song Nga vẫn không ít lần thúc ép Tehran phải giải toả mối lo lắng đối với chương trình hạt nhân.

Trong bối cảnh đó, có thể thấy rằng việc Nga tuyên bố ngừng cung cấp tổ hợp tên lửa S-300 là một cách để gây áp lực đối với Tehran. Điều này càng rõ hơn khi phía Nga lấp lửng về số phận hợp đồng bán tên lửa S-300 ký với Iran.

Tướng Makarov đã không nói rõ việc ngừng cung cấp tên lửa có phải là huỷ hợp đồng đã ký với Iran hay không. Vị chỉ huy quân đội Nga chỉ nói: “Thời gian sẽ cho thấy tất cả. Nó phụ thuộc vào cách ứng xử của Iran”. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cũng khẳng định động thái này không có nghĩa Nga ngừng hoàn toàn hợp tác quân sự-kỹ thuật với Iran.

Theo Hoàng Tuấn (ANTĐ)