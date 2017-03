Robert Chenoweth: Tù binh phản chiến

Trở về Mỹ Bob hoạt động tích cực trong phong trào hòa bình Mỹ, cùng với Lady Borton, Jane Fonda và những người trong Ủy ban Hòa bình Mỹ, Bob đã đi rất nhiều bang ở Hoa Kỳ từ miền Đông đến miền Trung và miền Tây để nói chuyện về lịch sử văn hóa Việt Nam, thiện chí hòa bình của nhân dân Việt Nam…

Trong dịp đi tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bob đã kể lại một vài ký ức những ngày ở trại giam Nghệ An, nơi đã làm anh quyết định tham gia nhóm phản chiến.

“Tôi thầm nghĩ Mỹ sẽ thất bại”

“Tôi sang tham chiến ở Việt Nam từ tháng 1-1967. Tôi bị bắt ở Quảng Trị tháng 2-1968, rất gần biển và gần quốc lộ 1… Tổ bay trực thăng có sáu người. Máy bay trúng đạn, chúng tôi chạy ngay ra khỏi máy bay. Còn một anh chết khi máy bay nổ lúc anh này còn loay hoay lấy súng. Tôi cùng bốn người khác bị bắt làm tù binh được giải ra Nghệ An cùng một nhóm tù binh khác của quân giải phóng. Chúng tôi được dẫn giải ngay lên núi. Sau khi luồn rừng trong tám ngày ở vùng Trường Sơn, tạm dừng chân ở những lán khoét trong núi, chúng tôi được xe tải đưa về trại tù binh mang tên Porthole (ô cửa sổ trên tàu) ở Nghệ An. Chúng tôi ở trong một làng hẻo lánh cho đến tháng 10-1968, cái năm Mỹ ra sức đánh bom phá hoại dồn dập từ vĩ tuyến 20 trở vào.

Tôi còn nhớ một chuyện vui dọc đường. Hôm đó là sinh nhật của một đại tá tù binh. Ở trạm nghỉ, ông được ăn thêm trứng gà còn chúng tôi được ăn cơm thoải mái. Đang sức trai trẻ ở tuổi 20, tôi chén luôn hơn 10 bát cơm. Sau này gặp một toán nhập trại sau chúng tôi, họ vừa cười vừa kể lại “kỳ tích” này của tôi do chị nấu ăn cho biết vì họ cũng dừng chân ở trạm đó! Trên đường đi tôi đã thấy những súng cao xạ phòng không của BắcViệt được ngụy trang rất kỹ và khi đi qua rồi nhiều bạn tôi không thấy gì hết. Tôi thầm nghĩ Mỹ sẽ thất bại trong cuộc chiến tranh này vì đối phương có cách đánh và ngụy trang rất tài tình. Chiến tranh lúc đó rất ác liệt. Tôi thật cảm phục những cô gái dân quân Nghệ An, vừa sản xuất vừa sẵn sàng ra trận địa giương súng trường săn máy bay Mỹ khi có kẻng báo động (Bob vừa kể vừa làm động tác bắn máy bay). Lán của chúng tôi được đào sâu xuống đất độ 1 m, làm bằng tranh tre. Tuy vẫn có báo động và nghe tiếng bom đạn, song nơi chúng tôi an toàn”.

Bob chụp ảnh chung với các em học sinh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Những ngày sống chung với người Việt

“Tù binh ở trại có thể lao động với dân nếu muốn. Tôi thích cùng làm với dân. Họ rất tốt bụng. Tuy nghèo nhưng họ chia sẻ với chúng tôi khi quả chuối, khi mấy múi mít và nước chè xanh. Tôi nhớ có một lần chúng tôi đi kiếm tre để làm thêm lán. Chúng tôi chặt hết khóm này đến khóm khác. Một anh bạn da đen, cao to bỗng hốt hoảng chạy thục mạng, phía sau có một phụ nữ vừa la vừa đuổi theo anh này. Khi sự việc ngã ngũ, anh bảo vệ cho chúng tôi biết là anh ấy đã sơ ý chỉ cho anh bạn tôi chặt nhầm vào chỗ tre của dân mà chưa xin phép. Sự việc cũng ổn thỏa vì bà này nói là nếu xin tử tế thì cho nhưng không được tự tiện đốn cây như thế. Bọn tôi nghĩ là đã có lệnh của người chỉ huy thì cứ thế mà làm đâu biết chỗ ấy chưa xin phép dân. Thật hú vía! Có điều cũng khôi hài khi thấy một chàng thanh niên lực lưỡng lại bị một bà nông dân bé nhỏ đuổi theo rất quyết liệt. Tôi thấy các bà, các chị rất hăng hái, họ rất tự tin. Có lần tôi được phép dự một buổi họp của các bà, các chị kiểm điểm một anh bảo vệ ở trại chúng tôi đã có vợ con ở quê mà lại có quan hệ bất chính với một cô gái trong làng. Các bà, các chị nói rất dõng dạc, có một số bà còn chỉ tay về phía anh ta phân tích hùng hồn. Tôi không hiểu rõ tiếng Việt song có lẽ họ nói cũng có tình có lý cho nên tôi thấy anh này cuối cùng đã khóc và xin lỗi. Sau đó anh này được đưa đi nơi khác. Tôi hiểu là phụ nữ đã được bình đẳng với nam giới, họ đã thoát khỏi những trói buộc cổ hủ trước kia.

Năm năm ở trại giam chúng tôi được dịp đọc sách tiếng Anh về Việt Nam như Việt Nam To-day, Vietnamese Studies từ năm 1964 do các nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện và Hữu Ngọc phụ trách… và được trao đổi với nhau trong nhóm nhỏ. Dần dần tôi ham mê lịch sử văn hóa Việt Nam và hy vọng sau này được về nước sẽ bỏ ước mơ nghiên cứu máy bay mà sẽ học về ngành sử để có thể hiểu cặn kẽ lịch sử cũng như bề dày văn hóa Việt Nam nhưng trước mắt tôi tham gia nhóm phản chiến. Sau này chuyển ra trại Bình Đà ở Hà Tây từ tháng 10-1968 tiếp đến trại giam ngay trong khu Lý Nam Đế ở Hà Nội trong hai năm từ tháng 9-1970 đến tháng 12-1972, sau đó mới chuyển về Hỏa Lò khi có trận tập kích mùa Giáng sinh 1972, chúng tôi đã thành lập được một nhóm mang tên Phong trào hòa bình được hình thành từ 10 người. Có lần chúng tôi muốn viết thư cho Quốc hội Mỹ, nói lên sự cần thiết phải đấu tranh đưa quân đội Mỹ trở về nước, nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh hết sức tàn bạo do Mỹ gây ra ở Việt Nam. Tuy nhiên, ban phụ trách không đồng ý vì e rằng phía Mỹ sẽ hiểu sai đi, lại cho rằng từ trong trại giam chúng tôi đã bị tẩy não”.

Thấy tận mắt sự vươn lên trong hòa bình Tôi đã từng đưa một số bạn bè nước ngoài đi thăm Văn Miếu nhưng chưa thấy ai chịu khó lắng nghe, xem xét, chụp ảnh, trao đổi kỹ như Bob. Cuộc đi thăm gần 2 tiếng đồng hồ chưa dứt nếu không có cuộc hẹn tiếp sau đó. Bob dừng lại rất lâu trước tấm bia thứ nhất khi tôi nói sau khi thắng quân Minh, Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã có chính sách cầu hiền, tuyển chọn nhân tài phục vụ công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh đánh đuổi quân Minh về nước. Nhờ việc khuyến học ngay từ xóm làng, con em thường dân học giỏi nhà nghèo được miễn tạp dịch và được trợ cấp để dốc lòng học tập mà trong khóa thi đầu tiên năm 1442 sau chiến tranh lâu dài, Nguyễn Như Đổ con nhà nghèo ở ngoại thành Thăng Long, đỗ đầu kỳ thi Hội và thi đình đỗ bảng nhãn ở tuổi 19. Ông được tín nhiệm cử đi sứ nhà Minh tới ba lần (ở độ tuổi 20, 27 và 36), dùng tài ngoại giao khôn khéo vun đắp hòa hiếu, lần cuối thuyết phục được vua nhà Minh bỏ lệ cống ngọc trai mà trong bài Bình Ngô đại cáo Nguyễn Trãi có câu: “Người bị ép xuống biển còng lưng mò ngọc, Ngán thay cá mập thuồng luồng”. Khóa tiến sĩ này cũng có Ngô Sĩ Liên sau này trở thành nhà sử học nổi tiếng thời Lê sơ, đã soạn cuốn Đại Việt sử ký toàn thư. Bob tỏ ra đã tìm hiểu kỹ lịch sử văn hóa Việt Nam. Khi nói chuyện con cá chép hóa rồng tôi kể người học trò tu chí học cho đến khi đỗ tiến sĩ giống như con cá chép vượt vũ môn hóa rồng thì coi như từ nơi tù hãm trong ao hồ được bay chiếm lĩnh không gian bao la thỏa chí vẫy vùng… Bob liên hệ con rồng trong truyền thuyết phương Tây lại được coi như con quỷ đáng sợ có khả năng phun ra lửa chứ không được quý trọng như ở phương Đông. Sau khi ngồi nghe ca nhạc truyền thống một cách thích thú, Bob đã mua tất cả mấy đĩa VCD về đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc, đàn của các dân tộc Tây Nguyên, dân ca quan họ Bắc Ninh và sách nói về Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trước khi chia tay, ngồi trong quán cà phê vỉa hè phố Lý Thường Kiệt gần Trường ĐH Dược Hà Nội, Bob tâm sự: “Tôi thật vui sướng được trở lại Việt Nam sau 40 năm. Trước kia tôi chỉ biết Hà Nội qua sách vở trong trại giam, nay được thấy tận mắt sự vươn lên của người Việt Nam trong hòa bình... Hà Nội năng động nhộn nhịp suốt ngày. Và có điều thú vị là tôi đã được thăm căn hầm chỉ huy tác chiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến tranh chống Mỹ. Tôi phát hiện ra là trong hơn hai năm ở khu Lý Nam Đế từ tháng 9-1970 đến tháng 12-1972 khi Mỹ đánh phá Hà Nội bằng máy bay B-52 mới chuyển về Hỏa Lò, hóa ra là mình đã từng là hàng xóm của vị đại tướng tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam.

NGUYỄN HẠC ĐẠM THƯ