Sát thủ là người của ai?

Các nhà điều tra Afghanistan vẫn đang loay hoay với câu hỏi trên khi tiếp nhận được nhiều thông tin trái ngược về hung thủ bắn chết ông chủ tịch Hội đồng tỉnh Kandahar.

Nguồn tin an ninh ở Kandahar cho biết không như thông tin ban đầu nói hung thủ là đội trưởng đội cận vệ của nạn nhân, Sardar Muhammad, năm nay 35 tuổi, là sĩ quan cảnh sát chỉ huy công tác an ninh có dưới tay khoảng 200 lính phụ trách 8 chốt kiểm soát an ninh ở làng Karz, nơi chôn nhau cắt rốn của ông Ahmed Wali Karzai (AKW).

Ngoài nhiệm vụ chung, Muhammad có bổn phận bảo vệ cá nhân ông AWK, nhà của bà con dòng họ Karzai và nghĩa trang của dòng họ - nơi ông AWK được an táng hôm 13-7.

Người của CIA



Theo tiết lộ của nhật báo Mỹ The Wall Street Journal, ngay sau khi ông AWK bị ám sát chết, cộng sự của ông AWK và quan chức Mỹ mô tả động cơ vụ ám sát là tư thù cá nhân, không liên quan gì đến Taliban. Thế nhưng gia đình ông AWK đã phủ nhận giả thuyết này.



Mối quan hệ giữa ông AWK và Muhammad được coi là sâu sắc đến mức mỗi lần ra khỏi khu nhà kiên cố ở Kandahar, ông AWK đều hỏi ý kiến của Muhammad về mặt an ninh. Ngược lại, Muhammad không bao giờ bị xét hỏi khi vào nhà ông AWK. Muhammad gặp ông AWK 6 ngày/tuần và được chủ trả tiền bồi dưỡng khi làm ngoài giờ và cho tiền riêng.



Thời gia đình ông AWK sống lưu vong ở Pakistan hồi thập niên 1990, Muhammad từng sống chung với hai người anh và cha của AWK, lúc đó hoạt động chống Taliban.



Muhammad cũng là một trong số ít người được phép mang súng khi tiếp xúc với ông AWK. Thậm chí, ông AWK từng chở mẹ mình đến nhà Muhammad chơi. Vài ngày trước khi bị bắn chết, ông AWK đã yêu cầu chính phủ tăng cường quân bị và nhân sự cho kẻ phản bội.



Washington Post (WP), một nhật báo Mỹ, cũng cho biết Muhammad từng chống Taliban quyết liệt vì gia đình của y ở gần gia đình dòng họ Karzai, trong quá khứ thường xuyên bị Taliban khủng bố.

Chính AWK đã làm thay đổi cuộc đời y, một nông dân sống bằng nghề trồng dưa hấu có đến 7 đứa con, cất nhắc y làm sĩ quan an ninh cao cấp.

Theo lời thân nhân của hung thủ, Muhammad cũng thường gặp sĩ quan Anh-Mỹ và luôn được giới thiệu với các chỉ huy quân sự mới đổi về Kandahar.

Hai em rể của Muhammad, đang làm bảo vệ căn cứ lực lượng đột kích Kandahar của CIA ở Kandahar, cho biết Muhammad thường chia sẻ thông tin tình báo với các quan chức Mỹ giúp họ bắt hàng trăm quân Taliban mỗi năm.

Taliban nằm vùng?



Hành động bất ngờ và khó hiểu khiến cơ quan điều tra Afghanistan xem xét lại có phải Muhammad là thành viên Taliban nằm vùng hay chỉ mới gia nhập tổ chức đối kháng với chính phủ Afghanistan này. Trong khi đó, một người anh của AWK và một sĩ quan cao cấp Afghanistan cho rằng Muhammad chỉ mới cộng tác với Taliban vài tháng trở lại đây.



Mahmood Karzai, một trong 5 anh trai của AWK, phát biểu trên tờ WP cho biết: “Trong 3 tháng qua, Muhammad có những thay đổi bất thường. Hắn thường xuyên mất ngủ, thay đổi chỗ ở ban đêm, tính tình nóng nảy, thỉnh thoảng nửa đêm gọi điện thoại cho ai đó. Đối với thuộc cấp, hắn có những hành vi bất thường như tìm hiểu họ nói chuyện với ai qua điện thoại. Cha của y là một giáo sĩ Hồi giáo. Cuộc điều tra của chúng tôi phát hiện Muhammad từng đến thành phố Quetta ở Pakistan để gặp người của Taliban trong khoảng thời gian đó. Cùng với việc Taliban tự nhận trách nhiệm và xâu chuỗi lại những sự kiện vừa kể, chúng tôi tin rằng đó là một âm mưu của Taliban”.



Một sĩ quan cao cấp Afghanistan đề nghị giấu tên cũng nhận định trong một cuộc phỏng vấn khác rằng ông có biết chuyện Muhammad đến Quetta nhưng không thể xác định tính chính xác nguồn tin.

Theo quan chức này, Muhammad hồi còn trẻ từng học thần học ở một trường Hồi giáo tại Pakistan trước khi trở về Afghanistan. “Taliban và lực lượng ủng hộ Taliban đứng đằng sau vụ ám sát AWK” - viên sĩ quan nhấn mạnh.



Agha Lalai Dastagiri, ủy viên Hội đồng tỉnh Kandahar, giải thích một trong những nguyên nhân khiến Muhammad bất ngờ trở cờ là do nghiện hashish (một loại ma túy) làm cho tâm lý bất ổn.

“Đó là một gã hay cãi chày cãi cối, thích đánh nhau và nhậu nhẹt. AWK từng gửi hắn đi cai nghiện ở Ấn Độ hai lần trong năm nay” – Dastagiri kể lại. Cách giải thích này ám chỉ có thể Muhammad quy hàng Taliban do tâm lý bất ổn.



Tình báo Taliban đáng gờm



Taliban tuyên bố đã thuyết phục được Muhammad làm việc cho tổ chức Hồi giáo cực đoan này và thực hiện vụ ám sát AWK. Nếu giả thuyết này đúng thì đó là một dấu hiệu đáng lo về mặt an ninh.

Nhiều chuyên gia an ninh phương Tây cho rằng nó không chỉ là vấn đề của quân đội và cảnh sát Afghanistan kể từ khi NATO bắt đầu chuyển giao việc kiểm soát an ninh cho chính quyền Kabul. Nó còn cho thấy tình báo Taliban hoạt động hữu hiệu hơn người ta tưởng.



Một nhà phân tích phương Tây tuyên bố trên nhật báo Anh Independent: “Việc ông AWK bị ám sát cho thấy mạng lưới tình báo Taliban không xoàng chút nào. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã đánh giá thấp tình báo Taliban”. Theo nhà phân tích này, hung thủ đã bị tình báo Taliban “thuốc” và “quậy” từ bên trong khiến nội bộ ngành an ninh Afghanistan rối ren vì nghi ngờ lẫn nhau.

