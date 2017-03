Sau Rupert Murdoch tới David Cameron?

Ủy ban muốn biết họ có liên quan đến vụ nghe lén điện thoại của báo News of the World (thuộc Tập đoàn News International) hay không và biết thông tin nghe lén đến mức độ nào. Sau đó sẽ đến lượt bà Rebekah Brooks, nguyên tổng biên tập News of the World và nguyên tổng giám đốc News International (đã bị bắt), phải ra điều trần trước ủy ban nêu trên.

Trước đó, sau sự kiện giám đốc và phó giám đốc cảnh sát London từ chức, ông Sean Hoare được phát hiện chết tại nhà ở London. Nạn nhân là người từng tố giác ông Andy Coulson, nguyên tổng biên tập báo News of the World, đã chỉ thị cho ông nghe lén điện thoại lúc ông còn làm phóng viên báo này.

Báo chí Anh nhận định vụ nghe lén điện thoại của báo News of the World có khả năng châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng chính trị ở Anh. Ảnh hưởng của vụ bê bối đang bủa vây Thủ tướng David Cameron. Sáng 20-7, đến lượt Thủ tướng Cameron sẽ ra điều trần trước Quốc hội. Báo The Guardian cho rằng Thủ tướng Cameron đã thông đồng với trùm Rupert Murdoch và nước Anh đã biến thành một nhà nước chẳng khác gì chính quyền của vị thủ tướng đầy tai tiếng Berlusconi ở Ý.

Theo hãng tin BBC, Thủ tướng Cameron sẽ phải giải thích nhiều vấn đề: Tại sao ông cùng dự tiệc với cha con ông Rupert Murdoch và bà Rebekah Brooks 48 tiếng sau khi Bộ Thương mại phản đối Tập đoàn News Corp. của ông Murdoch mua lại kênh truyền hình BskyB (Anh); tại sao thủ tướng lại bổ nhiệm ông Andy Coulson (đã bị bắt) làm giám đốc truyền thông sau khi Andy Coulson mất chức ở News of the World.

Báo The Telegraph đã nhắc đến mối quan hệ thân tình giữa thủ tướng và bà Rebekah Brooks trong các cuộc dã ngoại, đánh quần vợt và liệt kê thủ tướng đã gặp gỡ các lãnh đạo News Corp. 26 lần chỉ trong vòng một năm.

Uy tín của Thủ tướng David Cameron (đảng Bảo thủ) càng bị suy giảm, Công đảng đối lập càng vỗ tay reo hò. Bằng chứng như báo Guardian nêu, Chủ tịch Công đảng Ed Miliband đặt thẳng vấn đề: Giám đốc và phó giám đốc cảnh sát London từ chức vì đã tuyển ông Neil Wallis, nguyên phó tổng biên tập News of the World (đã bị bắt), làm việc, vậy tại sao thủ tướng vẫn ung dung tự tại? Ngày 19-7, hai nghị sĩ Công đảng Dennis Skinner và Gerald Kaufman còn đề nghị thủ tướng phải từ chức.

Giáo sư Tim Bale ở ĐH Sussex (Anh) nhận định: "Gần như đây là khủng hoảng về lề lối cầm quyền ở Anh… Vụ giám đốc cảnh sát Paul Stephenson từ chức không hẳn chỉ là vài ba con cừu bị thế mạng".

ĐĂNG KHOA - TNL