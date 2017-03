Siêu bão Sandy đổ bộ dữ dội

Trong lúc mưa gió hoành hành hàng trăm km bờ biển của Atlantic, sâu hơn trong đất liền là bão tuyết tơi bời và ngày càng nghiêm trọng hơn khi siêu bão Sandy tràn dần sang phía tây.

Hơn 3 triệu người đã sớm lâm vào cảnh mất điện từ tối 29-10. Hơn 1 triệu người buộc phải sơ tán trước đó.

Sandy đổ bộ phía nam Atlantic, cách khu Hạ Manhattan của New York hơn 190 km, với sức gió hơn 128 km/h và đang lần lượt quần thảo các thành phố đông dân cư như New York, Washington, Baltimore và Philadelphia.

Tại New York, cây đổ ngổn ngang. Nước tràn lên trong khu Manhattan, làm lo ngại gây ngập lụt hệ thống tàu điện ngầm của New York. Điện lực New York cảnh báo tình trạng mất điện kỷ lục do cây ngã kéo đổ dây điện bên trên và nước ngập phá hoại đường điện ngầm với gần 35.000 người có thể bị ảnh hưởng.

Một chiếc cần cẩu tại công trình thi công khu nhà ở sang trọng cao 90 tầng bị gãy từng phần khiến chính quyền New York phải sơ tán cư dân lân cận.

Những mảnh vỡ của một cây cầu lớn tại Boston bay lả tả, còn nước lũ nhanh chóng dâng lên ở các thị trấn du lịch Dewey Beach, Delaware.

Đường phố New Jersey trước khi bão đổ bộ Cảng New York mờ mịt gió bão Ngập lụt tại Brooklyn, New York Gió to trên quảng trường Thời đại, New York Chiếc cần cẩu treo lủng lẳng tại New York Khu Southampton, New York ngập nhanh chóng Sóng lớn ở bờ biển bang Maryland... ...và bang Massachusetts

Theo Hải Ngọc - Ảnh: Reuters (NLĐO / Reuters, BBC)