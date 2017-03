Snowden sẽ làm gì khi ở Nga?

Hiện tại, nơi ở của Snowden vẫn là một điều bí ẩn, cũng chưa rõ anh ta đã đi được bao nhiêu nơi trên đất Nga. Báo TIME đã đưa ra một danh sách mà họ khuyên Snowden nên đánh dấu vào lịch của mình.

Thăm Duma: Căn cứ vào những người thiện chí với Snowden trong chính phủ Nga (một nhà lập pháp còn tuyên bố đề cử anh này cho giải Nobel Hòa bình) thì nhân vật bị Mỹ truy nã nên tới thăm quốc hội Nga.

Trong cửa hiệu quà tặng ở tầng 1, anh này có thể chọn một vật kỷ niệm. Còn quầy ăn tự phục vụ ở Duma cũng khá rẻ và Snowden có thể chọn một tô súp củ cải đường (Borsht) hay một miếng thịt rán dầu hướng dương.

Luật sư người Nga của Snowden, Anatoly Kucherena, mới đây cho biết người tuýt còi Mỹ "thực sự không có nhiều tiền, nhưng đến giờ anh vẫn có đủ để ăn".

Làm việc cho phiên bản Facebook của Nga: Snowden có thể bắt đầu xoay sở cuộc sống của mình giữa đất thủ đô đắt đỏ của nước Nga vì trang mạng xã hội nổi tiếng Vkontakte (VK) đã có lời mời "tội đồ Mỹ" tới làm việc tại trụ sở của công ty ở St Petersburg cùng ngày anh này nhận được giấy phép tị nạn.

"Tôi nghĩ Edward có thể thấy thú vị khi thử và bảo vệ dữ liệu cá nhân cho hàng triệu người dùng của chúng tôi", Pavel Durov - người đồng sáng lập công ty - viết trên trang VK của ông. Chắc chắc Snowden sẽ là một sự bổ sung nhân sự hữu ích của VK.

Rong chơi cùng với người tị nạn nổi tiếng thứ 2 ở Nga: Khi thông tin xuất hiện ngày 16/6 rằng khi tị nạn tại Nga, Snowsen sẽ được phép đi lại tự do ở đất nước này, Jon Lee Anderson - một cây bút viết cho tờ New Yorker - là người đầu tiên viết trên twitter: "Một cuộc biểu diễn lưu động cùng với Depardieu?".



Ngôi sao điện ảnh Pháp Gerard Depardieu đã nhận được một hộ chiếu Nga hồi tháng 2 từ chính tay của Thủ tướng Vladimir Putin. Ông này rời bỏ quê hương bởi vì thuế nặng. Địa chỉ chính thức của Depardieu hiện nay là One Democratic Street ở thành phố Saransk, cách Moscow hơn 600km về phía đông.

Cưới Anna Chapman: Trước Ngày Độc lập mà Snowden kỷ niệm hồi tháng trước trong khu quá cảnh của một sân bay Moscow, nữ điệp viên tóc đỏ của Nga đã ngỏ lời cầu hôn Snowden qua mạng xã hội Twitter: "Snowden: Anh cưới em nhé?!".

Kể từ năm 2010, sau khi bị trục xuất khỏi Mỹ vì làm gián điệp, Chapman - 31 tuổi - đã trở thành một nhân vật danh tiếng ở Nga.

Thăm Kalmykia: Theo báo New York Times, Snowden đã đăng ký tôn giáo của mình là đạo Phật sau khi làm việc tại một căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản. Vì vậy, anh này có thể cân nhắc một chuyến hành hương tới Kalmykia, vùng đất của Phật Giáo ở miền nam nước Nga.

