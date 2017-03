Số phận bi thảm của người đồng tính ở châu Phi

Tờ báo đòi treo cổ người đồng tính ở châu Phi (Nguồn: AFP)

Nhưng điều tồi tệ hơn đã xảy ra.





Trẻ em được giáo dục rằng đồng tính là ác quỷ (Nguồn: AFP)

Sau đó cơn ác mộng bắt đầu – mọi người bắt đầu lăng mạ và tấn công họ, và sau đó họ phải chạy trốn khỏi Kenya. Cặp đôi đã sống tại Nairobi kể từ tháng 5 năm ngoái.Giống như những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới (LBGT), họ tới đây để tìm kiếm một tổ chức giấu tên được lập ra để chăm sóc những người tị nạn này.Tổ chức này năm ngoái đã chăm sóc 67 người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới tại Kenya. Họ không muốn được nêu tên bởi sợ sẽ gây nguy hiểm cho những người tị nạn của mình.Một số đã bỏ chạy do một đạo luật nghiêm ngặt của Hồi giáo tại Somalia, những người khác chạy trốn khỏi bạo lực tình dục tại Cộng hòa Congo và những người khác phải rời đi do bầu không khí thù địch ngày một tăng tại những nơi khác thuộc Đông Phi.Một vài người hy vọng có thể tìm thấy nơi trú ẩn tại các nước phương Tây thông cảm với hoàn cảnh của họ, chẳng hạn như Mỹ.Trong tháng 12/2011, Tổng thống Barack Obama nói rằng chống lại việc phân biệt đối xử đối với những người đồng tính là một vấn đề cần đặt ở vị trí hàng đầu trong những hoạt động ngoại giao của Mỹ.Vào tháng trước Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã nói với các nhà lãnh đạo châu Phi rằng họ cần phải tôn trọng quyền của những người đồng tính, trong một tuyên bố bất thường tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi.John, 26 tuổi cho biết ở Kampala, người ta “không biết chúng tôi (những người đồng tính) tồn tại, cho đến khi một thành viên của quốc hội năm 2009 đề xuất tăng cường luật pháp chống đồng tính, với mức án có thể lên đến chung thân.“Những người biểu tình chống đối nói với chúng tôi rằng chúng tôi không phải là con người. Chúng tôi không thể mua hàng.”Một tờ báo lá cải đã đặt tiêu đề khuyến khích độc giả “treo cổ” những người đồng tính và vào tháng 10/2010, tờ báo này đã công bố tên, ảnh và địa chỉ của hơn 20 người đồng tính.“Mọi người bắt đầu biến mất,” John nói, anh đã bị đánh đập nhiều lần.Sau đó Paul bị tấn công.“Tôi đang xem một bộ phim thì nghe thấy rất nhiều tiếng ồn,” Paul, 24 tuổi, nói. “Mọi người đã đột nhập vào nơi ở của tôi, với đá, gậy gộc và dao phay.”John, lúc đó đang trên đường đi đến nhà bạn trai mình, đã bỏ trốn khi nhìn thấy những kẻ tấn công.“Đối với tôi anh ấy đã chết,” anh nhớ lại cảm giác của mình lúc đó.Paul đã sống sót nhờ sự can thiệp của cảnh sát, nhưng ngay sau đó anh bị bỏ tù. “Tôi đã bị hành hung, đánh đập, máu chảy từ khắp nơi,” anh kể lại một cách khó khăn.Bạn của anh, David Kato, một nhà hoạt động đồng tính, đã can thiệp để anh được tự do.Paul, người mà ngôi nhà đã trở thành một bãi rác, không còn dám đặt chân vào 3 cửa hàng điện tử của mình, đã tiếp tục hy vọng tình hình sẽ được cải thiện.Đó là cho đến khi Kato bị sát hại một cách dã man hơn 1 năm trước, bị đánh bằng dùi cui cho đến chết tại nhà mình ở ngoại ô Kampala vào 26/1/2011.Vụ giết người đã bị quốc tế lên án, bao gồm cả Tổng thống Obama, người đã chỉ trích những tội ác như vậy là”vô lương tâm” và nói rằng: “Quyền lợi của những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới không phải là quyền gì đặc biệt, đó là quyền lợi của con người.”Sau cái chết của Kato, Paul đã quyết định cùng John trốn tại Busia, gần biên giới Kenya.Người bạn cùng cảnh ngộ với họ, Danie, 31 tuổi, người Uganda, đã tránh được việc bị đánh đập trước khi bị bắt bởi vì cô không bao giờ tiết lộ mình là người chuyển giới.Cô ấy là một nhân viên trong một tổ chức hàng đầu của Uganda. Cô ấy cũng phục vụ, một cách bí mật, như là người kết nối với những nhóm đòi quyền lợi cho người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới tại Mỹ và Canada.Khi những bí mật của cô bị phát hiện, cô đã bị bỏ tù 5 tuần.“Họ hỏi tôi ‘Mục đích cuối cùng của cô là gì?’ Tôi bị buộc tội chống lại chính phủ,” cô cho AFP biết.Cô đã được tự do nhờ sự can thiệp của một người chú đầy quyền lực và cô chạy trốn tới Kenya và cuối tháng 7 năm ngoái.Khi cô hỏi những người trở lại Kampala họ nói với cô rằng những tình báo Uganda đang cố gắng theo cô xuống Nairobi.Những người tị nạn đang bị đặt trong một tình thế đặc biệt khó khăn, tổ chức đang giúp đỡ họ cho biết.Họ không thể trở về nhà nơi cuộc sống của họ đang gặp nguy hiểm. Họ cũng không thể ở lại Kenya, nơi người tị nạn không được phép làm việc và là nơi đồng tính cũng là bất hợp pháp.Giải pháp duy nhất là thường xuyên đi tới một nước thứ ba.Tổ chức phi chính phủ này đã cố gắng trong một vài năm qua để các tổ chức nhân đạo nhận thức được mức độ của vấn đề.“Đó là một quá trình rất chậm, mọi người rất miễn cưỡng chăm sóc những người tị nạn bị đồng tính, lưỡng tính hay chuyển giới. Họ cảm thấy còn có những ưu tiên khác quan trọng hơn.”