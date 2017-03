Sôi sục trước trận “chung kết” trên chính trường Thái Lan

Tối 4-3, Phó Thủ tướng Thái Lan, phụ trách an ninh Suthep đã chủ trì cuộc họp (kéo dài hơn ba giờ) của Ủy ban Giám sát an ninh (SMC) và Bộ chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa (SOC).

Cùng Bộ trưởng Quốc phòng Prawit, Tổng Thư ký thường trực Bộ quốc phòng Apichart, Thư ký tổng chỉ huy quân đội Songkitti, tư lệnh ba vùng chiến thuật và quyền tư lệnh cảnh sát hoàng gia Patheep để bàn biện pháp đối phó với cuộc biểu tình của áo đỏ cuối tuần tới. Sau cuộc họp, người phát ngôn của SOC, Thiếu tướng Ditthaporn cho báo giới biết, SOC và SMC rất lo ngại cho sự an toàn của cư dân Thủ đô Băng Cốc khi những người áo đỏ bắt đầu tập hợp tại sáu địa điểm quanh thành phố từ ngày 12-3 để tổ chức biểu tình lớn vào ngày 14-3. Ông Suthep (Chủ tịch của SOC và SMC) đã chỉ thị cho cảnh sát Hoàng gia Thái-lan và cảnh sát Thủ đô Băng Cốc làm mọi cách có thể, để giảm thiểu tác động của tắc nghẽn giao thông (vốn đã khét tiếng của thành phố này) trong những ngày biểu tình và giúp dân chúng khi có vấn đề nảy sinh. Tuy nhiên, tình hình chưa đến mức để SOC và SMC kêu gọi chính phủ áp dụng Luật an ninh nội địa (ISA). ISA sẽ được đề nghị áp dụng ngay khi diễn biến tình hình có những nguy cơ nổ bạo lực, vi phạm pháp luật và trật tự. Giám đốc cảnh sát đô thành đã cho lập Nhóm nghiên cứu gồm 120 người do một Phó giám đốc đứng đầu, để xử lý bất kỳ trường hợp vi phạm pháp luật có thể phát sinh từ trong những ngày biểu tình của áo đỏ tại Thủ đô. Các nhân viên sẽ nghiên cứu và phân tích các bài phát biểu ý kiến của lãnh đạo UDD xem có kích động bạo lực hay vi phạm luật pháp hay không. Chín đơn vị cảnh sát cơ động được thành lập, mỗi đơn vị sẽ được cung cấp ba chiếc xe thùng để bắt giam bất cứ người nào vi phạm pháp luật tại cuộc biểu tình. Các nhân vật tối quan trong (VIP) của đất nước, gia đình và dinh thự ở Băng-cốc được cảnh sát coi là những địa điểm chiến lược an ninh và tăng thêm lực lượng và phương tiện bảo vệ. Tờ Bangkok Post đăng bài bàn về cuộc biểu tình của UDD sắp tới với tựa đề "Trận “chung kết”, hay chỉ là cuộc biểu tình vô nghĩa?". Tác giả nhận định, lãnh đạo UDD-áo đỏ đang bận rộn thực hiện kế hoạch mà họ xây dựng với hy vọng có 1 triệu người tham gia trong cuộc biểu tình sắp tới ở Băng Cốc, để loại lực lượng của ông Abhisit ra khỏi văn phòng, giải tán Hạ viện để tiến hành cuộc tổng tuyển cử sớm. Đáp lại, chính phủ đã thực hiện một thái độ phòng thủ, trước giờ giao đấu. Theo Bùi Căn (NDĐT)