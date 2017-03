"Sóng ngầm" Băng Cốc

Có tin một số đảng đồng minh không toàn tâm toàn ý với liên minh cầm quyền.

Thái Lan đón năm 2010 với những hy vọng mới về sự phục hồi của nền kinh tế trị giá hơn 260 tỉ USD sau khi Thủ tướng Vejjajiva tuyên bố kinh tế Thái Lan đã thoát khỏi tình trạng trì trệ và có thể phục hồi mạnh.

Người dân Thái Lan trong ngày lễ đầu năm. Ảnh: AP

Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy, kinh tế Thái Lan có thêm những dấu hiệu phục hồi nhờ được hỗ trợ bởi chi tiêu trong nước và đầu tư gia tăng, trong khi sản lượng công nghiệp tăng khá cao nhờ đơn đặt hàng từ nước ngoài tăng. Theo kết quả sơ bộ, kinh tế Thái Lan tăng trưởng trong quý IV-2009 do nhu cầu mua hàng trên thị trường bên ngoài tăng và chính phủ thúc đẩy chi tiêu ngân sách.

Mặc dù vậy, việc hòa giải dân tộc, khôi phục ổn định tình hình chính trị và an ninh đất nước vẫn còn không ít khó khăn và trở ngại mà chính phủ Thái Lan phải đương đầu. Thủ tướng Vejjajiva hoan nghênh đề xuất thương lượng với cựu Thủ tướng Thaksin và "sẽ thương thuyết với tư cách là người đại diện cho lợi ích của đất nước" nhưng sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thương thảo nào có mục đích đánh đổi lợi ích quốc gia lấy lợi ích cá nhân. Ông nhấn mạnh các cuộc thương lượng cần phù hợp quy định của pháp luật và chính phủ sẽ không thảo luận đề nghị tha bổng những kẻ đã làm điều sai trái.

Hiện chưa thể khẳng định tình hình an ninh ở Thái Lan là hoàn toàn yên ổn sau khi chính phủ ngừng áp dụng Luật An ninh nội địa (ISA) để đối phó các cuộc biểu tình của lực lượng "áo đỏ" đối lập ủng hộ cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin hồi tháng 12-2009.

Dịp năm mới, Chính phủ phải tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh ở Thủ đô Băng Cốc. Phó Thủ tướng phụ trách an ninh S.Thongsuban nêu rõ mặc dù các cơ quan an ninh nhận định không xảy ra bạo lực trong dịp đón năm mới, nhưng chính phủ vẫn áp dụng các biện pháp đề phòng để bảo đảm trật tự, kỷ cương và sự bình yên ở thủ đô.

Quân đội được lệnh phối hợp chặt chẽ với cảnh sát lập các trạm kiểm soát tại tất cả các cơ quan trọng yếu của chính phủ, những nơi có đông người tụ tập và triển khai một tiểu đoàn đặc nhiệm phản ứng nhanh, với khoảng 500 binh sĩ, sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo "áo đỏ" tuyên bố sẽ họp vào ngày 15-1 thảo luận chiến lược phát động một cuộc tuần hành hòa bình quy mô lớn nhất từ trước tới nay với mục đích lật đổ chính phủ.

Thủ tướng Vejjajiva khẳng định chính phủ tôn trọng các quyền của nhân dân theo tinh thần Hiến pháp và mọi người đều có thể tham gia biểu tình nếu thực hiện đúng các quyền của mình. Ông cho rằng sẽ là sai lầm khi nghĩ rằng sử dụng bạo lực giúp những người biểu tình đạt được các mục tiêu đề ra vì xã hội Thái Lan sẽ không chấp nhận những biện pháp bạo lực. Thủ tướng cảnh báo, Thái Lan sẽ rơi vào tình trạng bất ổn kéo dài nếu người dân để cho các phe nhóm sử dụng bạo lực gây rối và thao túng.

Trong ngày cuối năm 2009, bộ trưởng thứ ba của Chính phủ Thái Lan phải từ chức trong bối cảnh chính phủ tiếp tục đối mặt sức ép ngày càng tăng của phe đối lập yêu cầu giải tán quốc hội và tổ chức một cuộc bầu cử.

Thủ tướng Vejjajiva buộc phải tuyên bố sẽ cải tổ chính phủ sau kỳ nghỉ đón năm mới, trong đó chỉ thay đổi một số vị trí cần thiết sau khi Bộ trưởng Y tế W.Kaewparadai từ chức vì bị cáo buộc vi phạm quy định về ngân sách, thiếu sót trong quản lý khoản kinh phí 86 tỉ bạt (2,57 tỉ USD) cấp cho một chương trình chăm sóc y tế trích từ gói kích thích kinh tế 43 tỉ USD của chính phủ. Thứ trưởng Y tế M. Nopamornbodi cũng bị cáo buộc liên quan vụ bê bối này.

Trong khi đó, có tin một số đảng đồng minh, trong đó có đảng Tự hào Thái Lan có kế hoạch rút khỏi liên minh cầm quyền do đảng Dân chủ lãnh đạo. Báo chí Thái Lan dẫn lời cố vấn hàng đầu của đảng Dân chủ Chuan Leekpai nói rằng các đối tác trong liên minh cầm quyền đang chủ trương thay đổi lập trường chính trị để lập một chính phủ liên minh mới. Sự thay đổi này có thể xảy ra trong tháng 1-2010 nếu chính phủ thất bại trong cuộc tranh luận bất tín nhiệm mà đảng đối lập Vì nước Thái đề nghị.

Theo các nhà quan sát, đảng Tự hào Thái Lan là một đối tác rất quan trọng trong liên minh cầm quyền, do vậy, nếu đảng này thay đổi lập trường thì chính phủ do Thủ tướng Vejjajiva đứng đầu có nguy cơ bị sụp đổ. Băng Cốc đang có những đợt "sóng ngầm".

Theo HỒNG HẠNH (Nhân Dân)