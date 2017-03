Straus-Kahn ngủ với 3 phụ nữ vào ngày định mệnh

Dominique Strauss-Kahn và vợ Anne Sinclair. (Ảnh: AP)

Tạp chí Pháp Le Point đưa tin, cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế đã thú nhận với vợ, Anne Sinclair, rằng ông ăn nằm với ba phụ nữ trong cuộc vui cuối cùng trước cuộc đua vào vị trí Tổng thống Pháp.



"Do đó, không phải chỉ có một người cho chặng đường trước chiến dịch bầu cử Tổng thống mà là 3 người", một người bạn của bà Sinclair khẳng định với Le Point.

Strauss-Khan, 62 tuổi, hiện đang được tại ngoại mà không cần bảo lãnh. Theo lịch, ông này sẽ phải trở lại tòa án New York trong hôm nay.



Nhóm luật sư bào chữa cho Strauss-Kahn cho biết họ hy vọng thân chủ của mình sẽ được miễn hoàn toàn khỏi những cáo buộc rằng ông đã tấn công tình dục cô hầu phòng ở khách sạn Sofitel Manhattan hôm 14/5. Tuy nhiên, dường như chính trị gia sáng giá người Pháp này còn có việc gì đó khi ông tới Manhattan ngày 13/5.



Sau khi đăng ký một phòng giá 3.000 USD/đêm ở khách sạn Sofitel, Strauss-Kahn đã cố gắng mời một lễ tân lên phòng ông để thưởng thức sâm-panh, theo báo New York Post. Khi không được như ý, ông được nghĩ là đã mời một bạn gái "bí mật" làm việc trong ngành ngân hàng.



New York Post đưa tin, hình ảnh trong máy quay giám sát cho thấy người phụ nữ này đi cùng Strauss-Khan lúc 1h30 sáng ngày 14/5 trước khi rời đi lúc khoảng 3h.



Nữ hầu phòng khách sạn, một người nhập cư đến từ Guinea, khẳng định cô tới phòng của Strauss-Kahn sau đó vào cùng buổi sáng và bị ông cưỡng bức vào buổi chiều.



Sinclair, người vợ chịu đựng của Strauss-Kahn, đã có mặt ở Berkshires hôm 15/7 vừa qua bên chồng để mừng sinh nhật tuổi 63 của ông. Bà này luôn phủ nhận các cáo buộc cưỡng hiếp.



"Dominique không bao giờ bạo lực với bất cứ ai", bà khẳng định với bạn bè, theo báo Sunday Times của Anh. "Ngay cả với trẻ nhỏ, ông ấy chưa bao giờ đánh chúng. Ông ấy là một người bị gạ gẫm, chứ không phải một kẻ hiếp dâm".



Bản thân Strauss-Kahn được cho là đã cảnh báo Sinclair về con người mình trước khi họ cưới nhau.

Theo Thanh Hảo (VNN / Mail)