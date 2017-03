Sự tàn bạo của hung thủ 20 tuổi

Lý do dân Mỹ “cuồng” súng đạn Trên trang mạng Daily Beast, nhà báo David Sessions trả lời câu hỏi tại sao dân Mỹ, đặc biệt là người miền nam, mê súng đạn đến vậy. “Phản ứng của những người cuồng súng đạn sau mỗi vụ thảm sát rất quen thuộc. Họ nói rằng súng không giết người, chỉ có người giết người, rằng có nhiều súng sẽ giúp mọi người an toàn hơn, rằng lấy súng từ tay người dân tuân thủ luật pháp thì chỉ còn bọn tội phạm có súng”. Nhà báo Sessions cho biết sinh ra và lớn lên tại bang Texas, ông hiểu tâm lý của những người cuồng súng đạn. Họ sống với súng hằng ngày. Súng đem lại sự hào hứng, niềm tự hào. Theo quan điểm của họ, đương đầu với các vấn đề là nghĩa vụ cá nhân chứ không phải của chính phủ. Họ cho rằng sở hữu súng và bảo vệ quyền sở hữu súng là sự biểu hiện của niềm tin vào trách nhiệm cá nhân và sự độc lập, tự chủ, độc lập khỏi chính phủ. Thậm chí những kẻ cuồng súng ở Mỹ còn cho rằng người dân cần phải được vũ trang để đề phòng nguy cơ chính quyền trở thành độc tài, phá bỏ nền dân chủ. “Đối với họ, việc vài nghìn người chết cũng chả là gì so với nguy cơ tưởng tượng là chính phủ độc tài đàn áp người dân không có vũ khí” - nhà báo Sessions viết. Theo khảo sát của Liên Hiệp Quốc, hiện ở Mỹ có khoảng 300 triệu khẩu súng. Tỉ lệ giết người bằng súng đạn ở Mỹ cao gấp 47 lần so với ở Anh, quốc gia có luật kiểm soát súng đạn hiệu quả. Nhật gần như loại bỏ tình trạng giết người bằng súng đạn với các quy định cấm súng. Ngay chính ở Mỹ, các bang có luật kiểm soát súng chặt chẽ nhất có tỉ lệ án mạng bằng súng thấp nhất.