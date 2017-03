Sự thật về loại thuốc giữ mạng kẻ đánh bom Lockerbie

Abdelbaset al-Megrahi sống nhờ vào các thuốc thực nghiệm.

Karol Sikora, một chuyên gia về ung thư, cho biết, những thuốc mà kẻ đánh bom chiếc máy bay Pan Am trên bầu trời Scotland năm 1988 đang sử dụng có một sản phẩm của Anh mà thậm chí còn chưa phổ biến cho các bệnh nhân của dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS).



Al-Megrahi đang bị ung thư giai đoạn cuối và được đánh giá là chỉ còn sống 3 tháng nữa khi nhân vật này được thả khỏi nhà tù năm 2009. Tuy nhiên, hơn 2 năm sau, giáo sư Sikora cho biết, Megrahi đang sống nhờ vào những thuốc nói trên.



Ông Sikora đã làm một đánh giá y khoa độc lập về kẻ đánh bom người Libya một năm trước khi hắn được thả khỏi nhà tù Scotland vì các lý do nhân đạo và được phép trở về quê nhà.



"Ông ta sống nhờ vào thuốc thực nghiệm, trong đó có một loại được phát triển ở Anh và chưa phổ biến đối với NHS, thật là mỉa mai".



"Quan điểm của tôi không được chính phủ Scotland tính đến. 9 bác sĩ đã xem xét và họ đều nói là chỉ 3 tháng nữa. Họ dùng tiêu chuẩn của NHS ở Glasgow năm 2008 và 2009".



Al-Megrahi là người duy nhất bị kết tội về vụ đánh bom máy bay Pan Am số hiệu 103 trên bầu trời Lockerbie hồi tháng 12/2008, sự kiện giết chết 270 người. Nhân vật này được tự do sau một quyết định của Bộ trưởng Tư pháp Scotland, Kenny MacAskill, trong một động thái gây bất bình trên toàn thế giới.

