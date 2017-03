Sự vô cảm của cộng đồng trước cái chết của một bé gái

Tâm-thần-xã-hội Một khía cạnh khác rất đáng được lưu ý, đó là thói bạo hành. Không dưới một lần bà Blake đánh Kaiya giữa chốn công cộng. Chẳng hạn, trong một cửa hàng địa phương, bà đánh con nặng tay đến nỗi các nhân viên cửa hàng hốt hoảng, chạy đi gọi cảnh sát. Bạo hành thường được viện dẫn bằng nhiều lý do thoạt nghe có vẻ đầy thiện chí, như “sự ổn định”, trong vụ án của bé Kaiya đó là “tình thương người”. Hẳn nhiên, trường hợp Chantelle Blake đã rõ là do mắc bệnh tâm-thần-cá-nhân. Nhưng có thể nói rộng hơn, sự bạo hành bất luận được viện dẫn (và che giấu) bởi những lý do nào đi nữa, đều là biểu hiện mắc bệnh tâm-thần-xã-hội. Lợi dụng hội chứng tâm thần tại Trung Quốc Tằng Linh Tuyền, người điều hành một cơ sở nuôi dưỡng người mắc bệnh tâm thần ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã bán ít nhất 70 bệnh nhân cho các xí nghiệp, cơ sở tại nhiều nơi để làm “công nhân nô lệ” - tờ China Daily tiết lộ. Theo đó, vụ việc bị phanh phui sau khi nhà chức trách đóng cửa Xí nghiệp hóa chất vật liệu xây dựng ở Tân Cương, nơi 11 bệnh nhân bị cơ sở nói trên bán làm công nhân trong nhiều năm. Họ phải làm việc quần quật trong điều kiện thiếu vệ sinh, thường xuyên bị đánh đập và dùng chung thức ăn dành cho gia súc. Bệnh nhân tâm thần bị cưỡng bức lao động. Một báo cáo của Hội đồng chống bạo hành của Liên Hiệp Quốc đã lưu ý: “Có những quan ngại về tình trạng lạm dụng giam giữ người tại một số bệnh viện tâm thần ở Trung Quốc mà nguyên nhân không liên quan tới y tế”. Điều tra chỉ ra rằng những ca “trị bệnh tâm thần” này được thấy xuất hiện tại 23/33 tỉnh. Như trường hợp chị Meng Lijun bị chết sau khi bị tiêm những thứ thuốc độc hại và ăn phải những thuốc độc hại trộn lẫn trong đồ ăn và nước. Gia đình đã chất vấn cảnh sát rằng tại sao ép người khỏe mạnh dùng thuốc, cảnh sát đã trả lời: “Chị ta phát bệnh tâm thần và chị ta mắc bệnh trước khi bị cảnh sát bắt giam”. AT