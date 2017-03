Syria - Can thiệp hay không can thiệp?

Để hiểu rõ tình hình Syria cần phải lần ngược lại thời điểm cuối tháng 1-2011, một số cuộc biểu tình nhỏ chống đối chính phủ bắt đầu diễn ra ở Syria vào thời điểm phong trào biểu tình của cái gọi là “mùa xuân Ả Rập” đang thắng như chẻ tre ở một số nước Ả Rập.

Làn sóng biểu tình đã thúc đẩy Tổng thống Ben Ali ở Tunisia, Tổng thống Hosni Mubarak ở Ai Cập, Tổng thống Ali Abdullah Saleh ở Yemen đến chỗ từ chức và nhà lãnh đạo Gaddafi ở Libya bị sát hại.

Các phe nhóm đối lập Syria

Trong bối cảnh đó, tại Syria, quân đội đã trấn áp để ngăn chặn biểu tình. Dần dà biểu tình biến thành phong trào vũ trang của phe đối lập được nước ngoài hậu thuẫn.

Tháng 9-2011, các phe nhóm đối lập đã lập một đầu mối chung mang tên Hội đồng Dân tộc Syria đặt trụ sở ở nước ngoài (Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ). Tổ chức này chỉ được Libya công nhận.

Song song theo đó, cuối tháng 7-2011, Quân đội Syria tự do ra đời do Đại tá Riad Assad làm tư lệnh. Đây là tổ chức vũ trang do Liên đoàn Ả Rập bảo trợ với thành phần chủ chốt là các binh sĩ đào ngũ. Trong tổ chức này có nhiều nhóm như Lữ đoàn Al-Tawhid, tổ chức bán dân quân Liwaa al-Umma (Ngọn cờ quốc gia), quân đội người Turkmen tại Syria.

Đến tháng 11-2012, một tổ chức đối lập mới mang tên Liên minh quốc gia các lực lượng cách mạng và đối lập Syria (hay Liên minh Dân tộc Syria) được thành lập ở Qatar. Đây là tổ chức đối lập lớn nhất ở Syria. Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh công nhận đây là đại diện hợp pháp của Syria.

Mỹ phải trả giá đắt tại Iraq và Afghanistan, bây giờ đến lượt Syria. Biếm họa của ADAM ZYGLIS (báo Mỹ The Buffalo News)

Ngoài ra, có một số tổ chức đối lập khác không thuộc Liên minh Dân tộc Syria như Ủy ban Điều phối Quốc gia (13 đảng cánh tả); Tập hợp Dân chủ Quốc gia (các đảng có xu hướng xã hội, chủ nghĩa dân tộc Ả Rập). Cộng đồng người Kurd đã lập Hội đồng Quốc gia Người Kurd, đảng Liên minh Dân chủ Người Kurd, Ủy ban Tối cao Người Kurd.

Còn nhiều đảng phái đối lập nhỏ khác như đảng Liên minh Syria, Tổng hội Cách mạng Syria, Hội đồng Dân chủ Quốc gia Syria, Quân đội Giải phóng Syria, Mặt trận Giải phóng Syria, Mặt trận Hồi giáo Syria, Mặt trận Cứu quốc Syria.

Làm thế nào để tấn công Syria?

Khi phe đối lập Syria tung tin quân đội chính phủ đã sử dụng khí độc hóa học vào ngày 21-8, Mỹ và các đồng minh bắt đầu nêu lên khả năng can thiệp quân sự vào Syria. Nếu muốn đánh Syria, Mỹ và các đồng minh có thể sử dụng nhiều phương án:

Có nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ:

Theo Điều 42 của chương VII Hiến chương LHQ, về lý thuyết chỉ có Hội đồng Bảo an mới có thẩm quyền quyết định cho phép sử dụng vũ lực. Quyết định này phải được tối thiểu 9/15 nước thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu thuận, trong đó năm nước thành viên thường trực (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc) không được bỏ phiếu phủ quyết.

Thế nhưng đến nay Hội đồng Bảo an khó đạt được đồng thuận. Ngày 5-10-2011, Nga và Trung Quốc bỏ phiếu phủ quyết đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an dự kiến tiến hành can thiệp quân sự vào Syria. Trong hai lần Hội đồng Bảo an bỏ phiếu vào tháng 2 và tháng 7-2012, Nga và Trung Quốc tiếp tục bỏ phiếu phủ quyết.

Gần đây nhất là chiều 28-8, Hội đồng Bảo an thảo luận dự thảo nghị quyết do Anh đệ trình nhưng hai đại sứ của Nga và Trung Quốc đứng lên bỏ cuộc họp nửa chừng.

Sử dụng khái niệm “trách nhiệm bảo vệ”: Tháng 9-2005, phiên họp thượng đỉnh của Đại hội đồng LHQ đã thông qua văn kiện kết thúc. Các đoạn 138 và 139 của văn kiện này đã nêu lên khái niệm “trách nhiệm bảo vệ” của cộng đồng quốc tế khi một quốc gia bất lực hoặc không muốn bảo vệ nhân dân của quốc gia đó đối với bốn tội ác rất nghiêm trọng gồm tội ác diệt chủng, tội ác chiến tranh, thanh trừng sắc tộc và tội ác chống nhân loại.

Trách nhiệm bảo vệ của cộng đồng quốc tế có thể được thực hiện dưới hình thức can thiệp quân sự do Hội đồng Bảo an quyết định căn cứ chương VII Hiến chương LHQ. Năm 2011, Hội đồng Bảo an đã viện dẫn căn cứ pháp lý này để bật đèn xanh cho chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya.

Triệu tập khẩn cấp Đại hội đồng LHQ: Năm 1950, liên minh 21 nước do Mỹ đứng đầu đã can thiệp quân sự vào bán đảo Triều Tiên bằng hình thức này. Phiên họp của Đại hội đồng LHQ được tiến hành trong mọi trường hợp tồn tại đe dọa hòa bình, cản trở hòa bình hoặc hành vi xâm lược trong khi các nước thành viên thường trực không thể đồng thuận, Hội đồng Bảo an không thể hoàn thành trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Áp dụng Điều 51 của Hiến chương LHQ về quyền phòng vệ chính đáng của cá nhân hoặc tập thể trong trường hợp một nước thành viên LHQ là đối tượng bị tấn công vũ trang cho đến khi Hội đồng Bảo an có những biện pháp cần thiết. Về lý thuyết, các nước như Israel, Thổ Nhĩ Kỳ có thể yêu cầu thực hiện quyền phòng vệ hợp pháp tập thể do bạo lực xảy ra ở biên giới với Syria. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao ghi nhận biện pháp này khó thực hiện.

Viện dẫn chương VII Hiến chương LHQ (hành động trong trường hợp hòa bình bị đe dọa, bị phá hoại hoặc có hành vi xâm lược).

Năm 1999 ở Kosovo, căn cứ chương VII Hiến chương LHQ, NATO tấn công quân đội của Tổng thống Slobodan Milosevic ở Nam Tư (cũ) dù không có nghị quyết của Hội đồng Bảo an (Nga phủ quyết). Lúc đó, Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright cho rằng biện pháp này tuy bất hợp pháp nhưng chính đáng.

Chiến dịch tấn công ở Kosovo đã trở thành tiền lệ. Đến năm 2003, chính quyền của Tổng thống Bush đã tấn công Iraq mà không cần nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Để tránh né quyền phủ quyết của Nga và Trung Quốc, Mỹ và các nước đồng minh cũng có thể viện dẫn Công ước về cấm vũ khí hóa học có hiệu lực năm 1997 (Syria không ký) hay Nghị định thư Genève năm 1925 (cấm sử dụng khí gây ngạt).

Vì sao không đánh Syria?

“Có hai bài học rút ra từ thảm họa Iraq. Đầu tiên, các thanh sát viên LHQ phải đủ năng lực làm công việc của mình. Kế đến, các nước tấn công phải dựa trên luật pháp quốc tế”. Do đó, hiện nay có hai quan điểm: Một là không phát động chiến tranh khi Hội đồng Bảo an chưa có quyết định và hai là không sa lầy vào chiến tranh ở Syria để tránh bài học ở Iraq. Báo Mirror (Anh)

Có nhiều nguyên nhân các cường quốc phương Tây không muốn phát động chiến tranh tổng lực như đã từng tiến hành ở Libya:

Chiến tranh lan rộng toàn Trung Đông: Chuyên gia Frédéric Encel phân tích trên kênh truyền hình Pháp BFMTV rằng nội chiến ở Syria chính là nguyên nhân gây chia rẽ trong khu vực.

Nếu chiến tranh bùng nổ, các nước trong khu vực sẽ tập hợp thành liên minh dựa trên hai trục này. Một bên xoay quanh trục Shiite gồm có Iran và tổ chức Hezbollah ở Lebanon ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad. Bên còn lại xoay quanh trục Sunni ủng hộ phe đối lập (chủ yếu theo dòng Sunni) bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.

Lo ngại tiếp tay cho khủng bố: Trong các tổ chức đối lập Syria có một số phe nhóm liên minh với tổ chức khủng bố Al Qaeda như tổ chức Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra ra đời vào tháng 1-2012 gồm khoảng 6.000 tay súng chiến binh Hồi giáo dòng Sunni, có liên hệ với Lữ đoàn Al-Tawhid và Mặt trận Hồi giáo Syria, đã bị Mỹ, Anh, Úc đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Tổ chức này muốn lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad để thành lập quốc gia Hồi giáo cai trị theo luật sharia.

Bài học thảm họa Iraq: Báo New York Times (Mỹ) và nhiều báo của Anh đã kêu gọi Mỹ và các nước đồng minh cần phải dè dặt. Với cái cớ có vũ khí hạt nhân ở Iraq, chính quyền của Tổng thống Bush đã từng phát động chiến dịch tấn công Iraq và lật đổ Tổng thống Saddam Hussein. Rốt cuộc Mỹ không tìm ra chiến tranh vũ khí hạt nhân và quân đội Mỹ đã sa lầy tại Iraq.

LÊ LINH - HOÀNG DUY