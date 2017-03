Theo báo Úc The Australian, hạ nghị sĩ (HNS) Craig Thomson của Công Đảng Úc tại bang New South Wales bị tố cáo lạm dụng thẻ tín dụng của tổ chức công đoàn để mua dâm tại các nhà chứa và ăn chơi. Cục Cảnh sát bang New South Wales đang làm thủ tục tiến hành điều tra cáo buộc phạm pháp của HNS Thomson.

Việc điều tra gặp nhiều khó khăn vì vụ bê bối xảy ra đã lâu khi ông Thomson làm thư ký công đoàn ngành y tế thời gian 2003-2005 trước khi trúng cử HNS năm 2007. Việc ông lạm dụng thẻ tín dụng để tiêu pha, ăn chơi đã bị tố cáo từ 3 năm trước nhưng không được xử lý và hiện nay phe đối lập không thể bỏ qua vì ông Thomson là nghị sĩ của đảng cầm quyền.

Hạ nghị sĩ Craig Thomson. Ảnh: HERALD SUN

HNS Thomson bị cáo buộc đã dùng thẻ tín dụng rút hơn 100.000 đô la Úc để trả cho gái mại dâm. Tuy nhiên, ông bác bỏ cáo buộc này và chối cãi rằng có kẻ nào đó đã ký giả chữ ký của ông để rút tiền. Phe đối lập đã không thực hiện được ý đồ yêu cầu ông Thomson ra điều trần trước quốc hội.

Thủ tướng Julia Gillard tuyên bố “hoàn toàn tin tưởng” ông Thomson và sẽ không ra lệnh ông phải có tuyên bố chính thức tại quốc hội. Bà nói: “Đối với bất cứ một nghị sĩ nào, tôi muốn nếu cần điều tra thì phải tiến hành trong quá trình thỏa đáng”.

Tuy nhiên, trước sức ép của phe đối lập, HNS Thomson cuối tuần qua đã xin từ chức chủ tịch Ủy ban Kinh tế của hạ viện. Ông tuyên bố: “Tôi từ chức vì tình hình hiện nay rất khó để tôi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng của mình ở Ủy ban Kinh tế. Nhưng tôi kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc tôi sai trái”.

Báo The Australian viết: “Nếu ông Thomson mất ghế nghị sĩ thì chính phủ của bà Julia Gillard rơi vào thế thiểu số vì tổng số nghị sĩ của Công Đảng tại quốc hội chỉ chiếm đa số 1 ghế. Cái giá sụp đổ chính phủ do ông Thomson có thể gây ra sẽ là quá đắt!”.