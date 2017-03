Tại sao NATO quyết hạ bệ Gaddafi?

Mỹ và Anh luôn hợp tác với một số chính phủ hà khắc nhất bất cứ khi nào điều đó phù hợp với lợi ích của họ và lên án gay gắt những người có lập trường không lệ thuộc. Tuy nhiên, những tiết lộ mới đã hé mở tại sao NATO lại can thiệp vào Libya để hạ bệ một người mà họ từng hợp tác chặt chẽ để trấn áp những biểu lộ dân chủ ở đất nước này.



Thú vị nhất là các tài liệu tình báo được tìm thấy tại nhà ở Tripoli của cựu chỉ huy tình báo dưới quyền Gaddafi và Bộ trưởng Ngoại giao Moussa Koussa. Nổi tiếng vì sự cứng rắn chống lại những người bất đồng quan điểm Libya, Koussa đã đào tẩu sang Anh ngay từ khi cuộc cách mạng ở Libya bắt đầu. Sau khi được thẩm vấn ở đó, ông này được đưa tới Mỹ. Ngày nay, Koussa đang sống thoải mái tại một trong những quốc gia Vùng Vịnh.



Trong một số tài liệu, CIA đã nói với nhà cầm quyền lâu năm của Libya: "Chúng tôi tha thiết muốn hợp tác với ngài và muốn thẩm vấn bọn khủng bố". Trong một lá thư khác gửi tới Koussa, MI6 viết: "Gửi Moussa" (chứng tỏ sự thân tình và đích thân khi sử dụng tên gọi của ông). "Cảm ơn về những quả cam ngài gửi cho chúng tôi. Chúng rất ngon".



Dường như "những quả cam" ở đây là các nghi phạm khủng bố được trao cho MI6 và CIA để tra tấn nhằm khai thác thông tin. Người Libya đã trở thành những quả cam và việc tra tấn họ rất thích thú. Thực tế, MI6 đang bí mật thu thập thông tin về những người bất đồng chính kiến Libya ở Anh và chuyển thông tin cho ông Gaddafi để theo dõi. Mối quan hệ giữa MI6 và Gaddafi chắc chắn đến mức họ từng viết một bài phát biểu cho nhà lãnh đạo Libya.



Tuy nhiên, mối quan hệ này không giới hạn ở việc chia sẻ thông tin tình báo và tra tấn các nghi phạm khủng bố. Các thông tin còn cho thấy, trung tâm của sự hợp tác này là các mối quan hệ kinh tế ngày càng tăng giữa Gaddafi và các tập đoàn phương Tây. Các hãng dầu và các công ty xây dựng phương Tây nhận được những hợp đồng béo bở trong khi các ngân hàng của họ nhận được các khoản tiền gửi trị giá hàng tỷ đôla của Libya. Thực vậy, vào những ngày cầm quyền cuối cùng, Gaddafi đã được chấp nhận và ăn tối, uống rượu với Barack Obama, Gordon Brown, Tony Blair, Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy...



Vậy tại sao phương Tây lại bỏ rơi Gaddafi nhanh như vậy, đặc biệt là vào một thời điểm đôi bên đều sẵn sàng kết thân với nhau? Tại sao phương Tây bỗng nhiên quan tâm đến dân chủ ở Libya và bảo vệ dân thường vô tội khỏi bàn tay trấn áp của Gaddafi? Chưa có bằng chứng rõ ràng nhưng người ta có thể suy luận một vài bài học từ thực tế này. Sự lan rộng của cách mạng dân chủ từ Tunisia tới Ai Cập và tiếp tục tới Ảrập Xêút, Yemen, Jordan, Syria và Bahrain đã gây sốc cho phương Tây.



Mặc dù phương Tây luôn kêu gọi dân chủ ở thế giới Ảrập bằng những ngôn từ hoa mỹ, trên thực tế họ luôn thúc đẩy các chế độ đàn áp dân chủ. Các hệ thống quản lý ở khu vực này rất độc đoán: quyền lực tập trung trong tay một người chuyên quyền có thể là một tiểu vương hay một nhà lãnh đạo quân sự/dân sự đứng trên cả luật pháp. Người đó tổ chức các nhóm tinh nhuệ địa phương đứng đằng sau mình. Họ đẩy mạnh quan hệ liên minh với các lợi ích kinh tế phương Tây để chiếm đoạt các nguồn dầu lửa vì lợi ích của cả hai bên và để dẹp bỏ những yêu cầu của người dân bình thường.



Tuy nhiên, dưới chế độ này, những thay đổi cấu trúc chính đã diễn ra trong một khu vực khiến sự cải biên không bền vững. Thứ nhất, những xã hội này đang chứng kiến một sự lớn mạnh của tuổi trẻ. Thứ 2, sự phổ cập giáo dục đã khiến cho hầu hết các công dân ở nhiều nước Ảrập học hết trung học, nhiều người lên đại học. Thứ ba là các mức thu nhập ngày càng tăng - thu nhập trên đầu người ở Ai Cập là 7.000 USD, Tunisia là 10.000 USD, Libya là 13.000 USD... Thứ tư, sự phổ biến của công nghệ liên lạc hiện đại - điện thoại di động và các trang mạng xã hội như facebook và twitter đã trao cho những người trẻ tuổi có học nhiều công cụ hiệu quả để tổ chức, huy động và phối hợp.



Trong bối cảnh đó, cách mạng dân chủ được sinh ra, nỗ lực đưa các chính phủ vào hoạt động hiệu quả, phục vụ cả đất nước thay vì các lợi ích cá nhân; các chính phủ phải đáp ứng được yêu cầu của người dân thay vì các ông chủ ở Paris, London và Washington. Phương Tây rất ngạc nhiên và phải chiến đấu để giành quyền kiểm soát các cuộc cách mạng đó.



Ở Ảrập Xêút và Bahrain, nơi các chính phủ mạnh hơn, họ nhắm mắt làm ngơ trước mọi sự. Ở Tunisia và Ai Cập, nơi các chính phủ yếu hơn, phương Tây giúp thực hiện các cuộc đảo chính quân sự mà bề nổi có vẻ thể hiện các khát vọng dân chủ của người dân. Ở Jordan và Yemen, họ cho phép các nhà lãnh đạo địa phương tái thiết lập ảnh hưởng của mình.



Dường như trong tất cả các chế độ đó, yếu nhất là chính phủ của Gaddafi. Tình báo có thể cho thấy những người dân chủ ở Benghazi sắp thắng cuộc; Gaddafi là một nguy cơ và vì vậy có thể đáng bị hy sinh. Tuy nhiên, phương Tây không có quan hệ với quân đội Libya để thực hiện một cuộc đảo chính như đã làm ở Ai Cập và Tunisia. Và họ sẽ làm thế nào để kìm giữ cách mạng dân chủ nhằm đảm bảo sẽ không thể có một nhóm họ không kiểm soát được lên cầm quyền?



Một cách là can thiệp về mặt quân sự để ủng hộ các lực lượng dân chủ tập trung ở Benghazi. Sự hỗ trợ về quân sự, tài chính và công nghệ có thể mang lại cho các cường quốc phương Tây một tiếng nói mạnh mẽ trong phong trào dân chủ và rốt cục chiếm đoạt để điều khiển cuộc cách mạng ấy. Phương Tây sẽ ở vị trí đề xuất ai sẽ lên làm lãnh đạo, những chính sách nào mà chính phủ mới nên làm theo và thậm chí có ảnh hưởng đáng kể đến việc định hình đặc tính và hệ tư tưởng của các thể chế mới nổi lên, đặc biệt là các cơ quan tình báo và quân sự. Ngôn ngữ của chủ nghĩa nhân đạo sẽ được sử dụng để che đậy một ý đồ đế quốc to lớn.



Vì vậy, dù cần phải có một sự tương đồng với đặc tính dân chủ, hệ thống mới trước tiên phải tìm cách chống đỡ sự kiểm soát của phương Tây về quyết định xây dựng quyền lực sống còn ở Libya chủ yếu vì các lợi ích của phương Tây trước rồi mới đến lợi ích của người Libya. Gaddafi đã bị tấn công vì ông ta có thể bị hy sinh, chứ không phải ông này dọa giết người dân của mình, và cũng bởi vì Libya, với các mỏ dầu lớn nhất ở châu Phi, quan trọng tới mức không thể rơi vào tay những người mà phương Tây không thể kiểm soát.

Theo Thanh Hảo(VNN / Independent)