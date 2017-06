Tàu sân bay Mỹ đến Israel: Thông điệp cảnh cáo

Tàu sân bay này với 5.700 thủy thủ và 90 máy bay sẽ lưu lại Israel bốn ngày. Đây sẽ là lần đầu tiên trong 17 năm một tàu sân bay Mỹ đến Israel, là một đồng minh trung thành của Mỹ ở khu vực và là kẻ thù lâu dài của Syria.

Thông tin này làm dấy lên quan ngại quanh nguy cơ leo thang xung đột giữa Israel với Iran. Nguy cơ này được nghị sĩ Cộng hòa Adam Kinzinger, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, chia sẻ với Washington Examiner. Ông nhận định khủng hoảng Syria là một cuộc nội chiến mở, có quá nhiều bên tham gia với một bên là Nga và Iran bảo trợ Damascus đấu với một bên là Mỹ và các đồng minh tại Trung Đông. Mục tiêu chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra ở Syria là tiêu diệt IS và ngăn Syria sử dụng vũ khí hóa học. Tuy nhiên, các tính toán sai lầm từ bất kỳ bên nào cũng có thể đẩy Mỹ vào một cuộc xung đột lớn hơn.

Theo nghị sĩ Kinzinger, chính quyền Tehran muốn thiết lập một hành lang từ Iraq qua Syria đến Lebanon tạo ảnh hưởng lớn và lâu dài ở khu vực. Iran và các lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad thời gian qua nhiều lần mạo hiểm tìm cách tái chiếm các lãnh thổ mà phiến quân do Mỹ chống lưng đã đánh bật được quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), kéo theo các vụ không kích đáp trả của liên quân.

Israel cũng có lập trường ủng hộ các nhóm nổi dậy lật đổ Tổng thống Assad, ngăn chặn ảnh hưởng của Iran và sự trỗi dậy của nhóm vũ trang Hezbollah. Vài năm gần đây Iran đã tăng cường bơm vũ khí hiện đại cho Hezbollah, đặc biệt khi cục diện chiến trường đang có lợi cho Tehran và đồng minh Assad. Ông Kinzinger dự đoán leo thang xung đột Hezbollah-Israel có thể xảy ra trong tương lai gần. Các cuộc không kích liên tiếp thời gian qua tại cao nguyên Golan đáp trả lực lượng thân Syria và các tuyến đường hậu cần của Hezbollah là minh chứng cụ thể.

Cuối tháng 5, Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thống nhất cùng bắt tay đối phó Iran. Gần đây, liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng đã nhiều lần nhắm tới các lực lượng ủng hộ ông Assad với hy vọng cắt bớt ảnh hưởng của Iran. Tuần trước, tại Syria, Mỹ không ngần ngại bắn rơi hai máy bay không người lái do Iran sản xuất và do Hezbollah sử dụng.