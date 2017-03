Thách thức an ninh trong lòng nước Mỹ

Khác với nhiều vụ đánh bom khủng bố từng xảy ra trước đây, thủ phạm vụ đánh bom hụt trên Quảng trường Thời đại tối 1-5 là Faisal Shahzad, công dân Mỹ gốc Pakistan. Mặc dù chưa đủ bằng chứng khẳng định Faisal Shahzad có quan hệ với các mạng lưới khủng bố quốc tế như Al Qaeda hay Taliban, nhưng những thông tin tình báo cho thấy đây là hành vi trả đũa của Taliban trước các vụ không lực Mỹ không kích căn cứ Taliban ở Pakistan.

Nhân viên FBI thu thập bằng chứng tại nhà riêng Faisal Shahzad ở Connecticut



Faisal Shahzad khai nhận đã một mình sắp đặt một thiết bị nổ thô sơ đặt trên chiếc xe thể thao SUV đỗ trên Quảng trường Thời đại tối 1-5; đồng thời không giấu giếm đã học cách chế tạo bom tại vùng Waziristan hỗn loạn - nơi được coi trung tâm đầu não của mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qeada và phiến quân Taliban tại Pakistan. Đặc biệt, Faisal Shahzad vừa trở về Mỹ sau 5 tháng ở Pakistan, sau khi dừng chân ở thành phố Peshawar - "thánh địa" chiêu mộ tân binh của Al Qaeda và phiến quân Taliban.

Điều khiến dư luận Mỹ lo ngại hơn, đó là nguy cơ các phần tử khủng bố Hồi giáo thay vì tiến hành các vụ tấn công khủng bố quy mô lớn như vụ 11-9, sẽ tung ra các vụ tấn công quy mô nhỏ hơn nhắm vào các "mục tiêu mềm" vốn rất khó bảo vệ như các trạm xe điện ngầm, trung tâm mua sắm, quảng trường... Với chiêu thức này, chúng muốn tiếp tục gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng nước Mỹ.

Ngay sau khi xảy ra vụ đánh bom bất thành trên, thành phố New York (Mỹ) đã tăng cường các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Theo Cảnh sát trưởng thành phố Raymond Kelly, ngoài việc triển khai thêm lực lượng an ninh bên ngoài trụ sở, cảnh sát đã thực hiện khám xét hành lý của hành khách tại một số ga tàu điện ngầm. Cùng với đó, giới chức hàng không Mỹ cũng thông báo siết chặt các quy định "cấm bay" mới. Theo đó, các nhân viên hàng không được phép kiểm tra danh sách cấm bay trong vòng 2 giờ kể từ khi nhận được thông tin về tên hành khách "đặc biệt", thay vì 24 giờ như quy định trước đây.

Sở dĩ giới chức hàng không Mỹ đưa ra quy định mới trên là vì nghi can trong vụ đánh bom bất thành Faisal Shahzad đã suýt trốn thoát tại sân bay John F.Kennedy ở New York hôm 3-5 do các nhân viên hàng không dường như đã bỏ qua tên của y, cho phép mua vé và cấp thẻ lên máy bay cho tên này. Vụ việc này một lần nữa khiến dư luận lo ngại về những "lỗ hổng" trong an ninh hàng không của Mỹ hiện nay.

Vấn đề bảo đảm an ninh trong lòng nước Mỹ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad mới đây tuyên bố trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden thực ra đang lẩn trốn tại thủ đô Washington, chứ không phải ở Tehran (Iran) như nhiều hãng truyền thông từng đưa tin. Tổng thống Iran Mahmoud khẳng định, nhiều khả năng bin Laden đang nương náu tại Washington và ông cũng đã "nghe" được thông tin về việc này; đồng thời nhấn mạnh, bin Laden chưa bao giờ hợp tác với Tehran song đã từng hợp tác với Washington trong lĩnh vực dầu mỏ. Cùng với cảnh báo trên, nhà lãnh đạo Iran này còn khuyến cáo Washington bằng mọi giá phải xác định rõ địa điểm tên trùm khủng bố khét tiếng thế giới này đang lưu trú.

Mặc dù Chính phủ Mỹ và Pakistan đang phối hợp chặt chẽ để sớm làm rõ vụ đánh bom bất thành trên, song việc một công dân Mỹ lại âm mưu đánh bom nhằm vào nước Mỹ, một lần nữa rung hồi chuông cảnh báo về an ninh ngay trong lòng nước Mỹ.

Theo Đình Hiệp (HNM)