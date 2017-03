Thảm họa bùn đỏ ở Hungary - Bài 2: Chính phủ và DN phải chung tay

Nhiều nhân vật nổi tiếng gốc Hungary cũng tích cực tham gia hoạt động ủng hộ. Ngay từ đầu, thông qua Quỹ Xã hội mở, nhà tài phiệt Mỹ gốc Hungary George Soros ủng hộ 1 triệu USD (tương đương 197 triệu Ft) cho công việc tái thiết và đề phòng những thảm họa tương tự. Nhà làm phim Hollywood nổi tiếng Andrew Vajna (Vajna András) mới đây cũng vừa trao 10 triệu Ft cho gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng và một ngôi trường bị hư hại trong thảm họa bùn đỏ ở làng Kolontár. Cựu thống đốc bang New York, chính khách gốc Hungary George Pataki kêu gọi các Hung kiều khá giả tại Hoa Kỳ góp tiền gửi về quê hương và trong khuôn khổ chiến dịch vận động này, ông sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc từ thiện tại nhà hát Metropolitan Opera (New York). Cặp vợ chồng Angelina Jolie và Brad Pitt - hiện đang quay một bộ phim tại Hungary và cho con cái đi học tại đây - thì ủng hộ tiền cho Hội Chữ thập đỏ Hungary nhằm hỗ trợ hoạt động thiết thực của hội trong quá trình cứu trợ nạn nhân bùn đỏ. Đi kèm với nỗ lực tái thiết, giới chức Hungary đã để tâm tới việc xử lý lượng bùn đỏ khổng lồ - chừng 50 triệu tấn, đọng lại từ hơn nửa thế kỷ nay - để tách các kim loại (trong đó có cả những kim loại quý hiếm) nhằm tái sử dụng trong công nghiệp. Nếu được thực hiện, đây là giải pháp tối ưu có thể giải quyết triệt để vấn đề an toàn bùn đỏ.