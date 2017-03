Thâm nhập kho vàng Fort Knox

Kho lưu trữ vàng Fort Knox. Ảnh: fortknox.army

Fort Knox là kho lưu trữ vàng lớn nhất thế giới với 4.577 tấn vàng thỏi loại 12,4 kg/thỏi, tọa lạc bên cạnh căn cứ quân sự Fort Knox, bang Kentucky - Mỹ. Nó chỉ kém kho vàng của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York, nơi lưu trữ 7.000 tấn vàng thỏi bao gồm cả vàng ký gửi của các nước và các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hay Ngân hàng Thế giới (World Bank).

An ninh hơn cả kho vũ khí hạt nhân

Fort Knox hiện còn trữ bao nhiêu vàng là một bí mật quốc gia. Kể từ khi Mỹ từ bỏ kim bản vị, Fort Knox đã mất ánh hào quang vang bóng một thời. Có tin đồn kho vàng Fort Knox bây giờ trống trơn hoặc chứa toàn vàng dỏm.

Sở Đúc tiền (USMint) – cơ quan chủ quản kho vàng Fort Knox – không bao giờ bình luận về các tin đồn hay xác nhận còn bao nhiêu vàng nên tháng 6 năm ngoái, hạ nghị sĩ Ron Paul, ứng cử viên tiềm năng của Đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2012, đề xuất dự luật yêu cầu Ngân hàng Trung ương Mỹ (FED) kiểm toán và kiểm kê thủ công kho vàng này. Ông còn muốn mở cửa kho Fort Knox để nhìn tận mắt, sờ tận tay. Tháng 6 năm nay, ông lại yêu cầu USMint điều trần trước tiểu ban hạ viện về công nghệ và chính sách tiền tệ.

Mỗi năm, kho vàng Fort Knox nhận được hàng chục yêu cầu tham quan, kể cả của vài cựu tổng thống Mỹ. Tất cả đều bị từ chối. Nguyên tắc của Fort Knox là “kho lưu trữ vàng là một cơ sở bí mật. Không vị khách nào được tiếp đón ở đây và không có ngoại lệ nào được chấp nhận”. Lý do thứ nhất là vấn đề an ninh. Theo ông Eric Thorson, Tổng Thanh tra Bộ Tài chính Mỹ, an ninh ở Fort Knox còn chặt chẽ hơn tại kho vũ khí hạt nhân của không quân Mỹ. Lý do của mọi lý do là USMint không muốn lộ bí mật.

Trong lịch sử Fort Knox, kho vàng này chỉ mở cánh cửa thép nặng 22 tấn cho “người ngoài” ba lần. Tổng thống Franklin D. Roosevelt là người đầu tiên vào kho năm 1943 để thanh tra. Cuối nhiệm kỳ tổng thống Truman, năm 1952, một lượng vàng trị giá 2 tỉ USD đã được trả lại cho các nước đồng minh. Lo ngại có chuyện mờ ám, quốc hội yêu cầu tổng thống Eisenhower mở cuộc điều tra. Năm 1953, một ủy ban cố vấn do Bộ trưởng Tài chính George Humphrey dẫn đầu đã vào Fort Knox xem xét, tiếp đó là một cuộc kiểm toán.

Lần thứ ba cửa kho vàng Fort Knox miễn cưỡng mở cửa để đón phái đoàn báo chí, đại biểu quốc hội và quan chức Bộ Tài chính tổng cộng 120 người vào ngày 23-9-1974 là do sức ép của quốc hội và một cuốn sách có tựa đề Âm mưu chống USD của tiến sĩ Peter David Beter, một luật gia nổi tiếng ở Washington.

Ông Beter cáo giác “nhiều người Mỹ có thế lực đã bí mật cho phép chuyển một số vàng trị giá 20 tỉ USD từ Fort Knox đi nơi khác”. Tuần báo National Tattler làm rùm beng lời cáo buộc này. Đài phát thanh WPAA ở Dallas, bang Texas dành hẳn một diễn đàn cho ông Beter phát triển quan điểm của mình. Các nghị sĩ lập tức nhận được yêu cầu của cử tri điều tra vụ việc, xem ở Fort Knox còn thỏi vàng nào không.

Cửa kho vàng Fort Knox nặng 22 tấn. Ảnh: Usmint

Thoạt đầu, Bộ Tài chính từ chối bình luận, thậm chí còn cho rằng quan điểm của ông Beter là “ngớ ngẩn”. Thế nhưng sau đó, dưới sức ép của quốc hội và tiếng đồn ảnh hưởng xấu tới lòng tin của dân chúng Mỹ vào hệ thống tiền tệ nước nhà, bộ phải đồng ý. Theo kế hoạch, ngay sau chuyến tham quan này là một cuộc kiểm toán để trấn an dư luận.

Hơn 1/4 là đồng tiền vàng

Nhà báo David L. Ganz của hãng tin Numismatic News, người may mắn có mặt trong đoàn, mô tả đó là chuyến đi khó quên vì trong đời làm báo không phải ai cũng được nhìn tận mắt kho vàng Fort Knox. Phái đoàn khách tham quan do bà Mary T. Brooks, Giám đốc USMint, dẫn đầu chia ra từng nhóm nhỏ. Ganz tháp tùng đoàn nghị sĩ chứng kiến lính canh dùng máy dò kim loại khám rất kỹ bất kể ai, kể cả nghị sĩ.

Mọi người tò mò quan sát cửa kho nặng 22 tấn mà bảo vệ nói “không thể xuyên thủng”. Kho lưu trữ vàng bằng một căn hộ 4 phòng rộng rãi. Nó được chia ra khoảng 10 kho nhỏ, cửa được dán kín bằng một loại băng đặc biệt. Muốn vào phòng phải cắt bỏ băng này.

Nghị sĩ John Rousselot đứng bên cạnh Ganz hỏi bảo vệ về một đường hầm thoát hiểm mà theo ông Beter có thể tuồn vàng ra ngoài không ai biết. Người ta cho ông biết có một đường hầm ở tầng dưới. Ông Rousselot yêu cầu xem nhưng không được đáp ứng. Sau đó, bà Brooks cho phép ông xuống xem. Cửa hầm vẫn còn dán băng bảo hiểm cho thấy nó chưa từng được dùng.

Một nhân viên Fort Knox giải thích: “Mọi kho vàng đều có đường hầm. Nó chỉ được dùng khi cửa kho bất ngờ đóng sập ngoài ý muốn khi còn người ở bên trong”. Đường hầm không lớn, phải đi khom lưng và di chuyển khá khó khăn, chứng tỏ rất khó chuyển vàng ra ngoài.

Có một chi tiết khiến các nhà sưu tập đồng tiền vàng thích thú: Hơn một phần tư số vàng mà đoàn tham quan nhìn thấy là tiền đồng đúc từ vàng thỏi.