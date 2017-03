Tham nhũng biến tướng ở Trung Quốc - Bài 2: Hối lộ phi vật chất

Tòa án bó tay

Tháng 1-2007, TAND huyện Cảnh Ninh, TP Lệ Thủy (tỉnh Triết Giang) thụ lý một vụ án đặc biệt. Bị cáo họ Ôn, nguyên phó tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển xây dựng TP Lệ Thủy, kết thân với chủ thầu họ Đinh. Hai người thường xuyên đến Hàng Châu, Hạ Môn, Ôn Châu để mua dâm. Ban đầu chủ thầu họ Đinh trả tiền mua dâm, sau đó đưa tiền để họ Ôn trả cho gái mại dâm. Đổi lại, họ Ôn giúp đỡ họ Đinh trúng thầu nhiều công trình.

Bên công tố cho rằng đối tượng trả tiền cho gái mại dâm ban đầu là chủ thầu họ Đinh nên họ Ôn không phạm tội nhận hối lộ, vì vậy chỉ có thể quy số tiền nhận hối lộ là các khoản tiền về sau họ Ôn trả cho gái mại dâm. Tòa đồng tình với quan điểm này.

Ngày 23-2, TAND quận Du Trung, TP Trùng Khánh mở phiên tòa xét xử bị cáo họ Ngụy về tội nhận hối lộ 63.000 nhân dân tệ (180 triệu đồng VN) tiền mặt. Họ Ngụy vốn là công an Tổng đội Cảnh sát hình sự Cục Công an TP Trùng Khánh. Tuy chức vụ họ Ngụy thấp nhưng vụ án lại gây chú ý bởi họ Ngụy còn liên quan đến nhận hối lộ tình dục. Một người đưa hối lộ đã bỏ tiền ra nuôi gái mại dâm chuyên phục vụ cho họ Ngụy. Trước tòa, họ Ngụy khai có nhận hối lộ tình dục nhưng do pháp luật hiện hành không quy định nên tòa không thể định tội.