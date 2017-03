Thế giới 2010 còn nhiều ẩn số

Tất cả những dự đoán như thế đều xuất phát từ lợi ích cụ thể của những người đưa ra chúng và vì vậy, rất khác nhau. Chỉ có một điều chung trong các dự đoán ấy là: thế giới trong năm 2010 vẫn đang ẩn chứa nhiều điều bất ngờ.

Tạp chí Mỹ Newsweek, trên cơ sở góc nhìn từ Washington, đã lập ra danh sách 10 nhân vật mà theo họ, sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đến trường quốc tế trong năm nay. Mỗi một nhân vật trong danh sách này đều có thể coi là một ẩn số, bởi tác động thực sự của họ đối với thế giới xung quanh vẫn là điều mà ta cần phải đặt ra nhiều câu hỏi.

Theo Ban Biên tập Tạp chí Newsweek, uy tín và vận mệnh của đội hình lãnh đạo đang cai quản Nhà Trắng cũng như vai trò của Mỹ trên trường quốc tế sẽ phụ thuộc ở mức độ rất lớn vào những gì sẽ diễn ra tại chiến trường Afghanistan và vì thế, hai nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến nước Mỹ sẽ là Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đang đồn trú ở nước này, Tướng Mỹ Stanley McChrystal.

Theo Ban biên tập Tạp chí Newsweek, nếu Tổng thống Karzai không thực sự bắt tay vào cuộc đấu tranh chống nạn tham nhũng đang hoành hành ở Afghanistan như ông đã long trọng hứa trong bản diễn văn nhậm chức và nếu liên quân quốc tế do Mỹ cầm đầu không thể vượt qua được những đợt tấn công khủng bố của lực lượng Taliban cũng như của mạng lưới khủng bố Al-Qeada, Tổng thống Mỹ Barack Obama chắc chắn sẽ phải đưa ra một sự lựa chọn rõ ràng nhưng rất đỗi khó khăn giữa việc tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh vô vọng và sự hỗn loạn ở khu vực Nam Á. Và đó cũng là một ẩn số lớn. Trong bất luận trường hợp nào, cũng có thể nói rằng, nguy cơ bất ổn và bạo lực đều sẽ gây ra cho không chỉ Washington mà cả thế giới những hệ lụy đẫm máu.

Cũng trong bảng xếp hạng trên của Tạp chí Newsweek, vị trí thứ hai đã được dành cho Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Steven Chu và lãnh đạo Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ Lisa Jackson. Chính hai nhân vật này sẽ phải đóng những vai "ông thiện" và "bà ác" truyền thống như trong các siêu phẩm của Hollywood trong những nỗ lực cắt giảm khí thải gây nên hiệu ứng nhà kính ở Mỹ và phải đưa ra những chỉ số ngặt nghèo hơn trong lĩnh vực này. Bộ Năng lượng của ông Chu sẽ phải cấp thêm những giấy phép liên bang cho các nghiên cứu những nguồn năng lượng sạch.

Hơn bao giờ hết trong giai đoạn hiện nay, mối nguy cơ từ hiệu ứng nhà kính dẫn tới các biến đổi khí hậu đang tạo nên những mối lo không chỉ cho riêng ai. Với một siêu cường kinh tế như Mỹ, nếu không có những hạn chế về khí thải, chắc chắn những tác động tiêu cực từ hoạt động của nền kinh tế Mỹ sẽ là vô cùng lớn. Hiệu quả thực sự từ những cố gắng của ông Chu và bà Jackson thực ra ở thời điểm hiện nay cũng còn là ẩn số.

Vị trí thứ ba trong danh sách của Tạp chí Newsweek được dành cho đương kim Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Theo các nhà quan sát Mỹ, mặc dầu năm 2010 mới chỉ ở giữa nhiệm kỳ Tổng thống của ông Dmitri Medvedev nhưng có lẽ trong năm nay, ông Putin sẽ thực sự bắt tay vào triển khai chiến dịch để trở lại ngôi vị chủ nhân ông của Điện Kremli. Và việc này có nghĩa là Moskva sẽ trở nên cứng rắn hơn đối với phương Tây nói chung và nước Mỹ nói riêng.

Các nhà quan sát trong Ban Biên tập tạp chí Newsweek cho rằng, trong năm nay, Thủ tướng Putin sẽ xuất hiện trên truyền hình nhiều hơn Tổng thống Medvedev. Ông Putin cũng sẽ gặp gỡ nhiều hơn với các nhà lãnh đạo các nước khác so với ông Medvedev và có lẽ sẽ gia tăng ảnh hưởng cá nhân của mình trong những lĩnh vực mà theo truyền thống vẫn do Tổng thống quản lý, thí dụ như trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh.

Tạp chí Newsweek cho rằng, trong năm nay, cũng như trong năm 2009, ông Putin sẽ tiếp tục tập Judo, cởi trần cưỡi ngựa và bắn hổ cũng như thực hiện nhiều hành động dũng cảm khác dưới sự chú mục của ống kính truyền hình và máy ảnh.

Cũng phải nói ngay rằng, cách đây không lâu, Thủ tướng Putin cũng đã có tên trong một danh sách những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI do tờ báo Anh The Times biên soạn. Trong danh sách đó, ông Putin ở vị trí 12, giữa nguyên Tổng thống Mỹ George Bush (con) và… đầu bếp Jamie Oliver. Còn tháng 11-2008, ông Putin cũng đã có tên trong danh sách ba nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới do tạp chí Mỹ Forbes biên soạn.

Muốn nói gì thì nói, cho tới hôm nay, trong mắt nhiều nhà quan sát Mỹ, ông Putin luôn là một ẩn số. Trong thế đi lên về tiềm lực mọi mặt của nước Nga như hiện nay, Washington sẽ không còn có thể "bắt nạt" Moskva như trước kia nữa dù không ít chính trị gia Mỹ đang muốn lấn sân Điện Kremli ngay cả ở những khu vực chịu ảnh hưởng truyền thống của người Nga như trong không gian Xôviết cũ…

Lãnh đạo Công ty Apple Steve Jobs được Tạp chí Newsweek xếp ở vị trí thứ tư trong danh sách những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong năm nay trên trường quốc tế. Dự kiến là tháng 3 tới, Apple sẽ tung ra một mẫu máy tính bảng (tablet PC) để đọc sách điện tử và nối mạng Internet. Cho tới hiện nay, cấu hình chi tiết của thiết bị này vẫn còn là điều bí mật. Giá máy tính bảng của Apple sẽ ở mức 700 USD - với mức giá máy tính bảng của Apple rất có thể nhanh chóng thống trị thị trường giống như họ đã từng làm với iPhone… Ẩn số máy tính bảng của Apple càng làm nóng lên sự cạnh tranh trên thị trường máy tính.

Theo Tạp chí Newsweek, vị trí thứ 5 trong danh sách những người có ảnh hưởng lớn nhất trong năm nay thuộc về thủ lĩnh của đảng Bảo thủ Anh David Cameron (sinh năm 1966). Nếu tin theo các nhà xã hội học ở "hòn đảo sương mù", chỉ vài tháng nữa thôi, chính ông Cameron sẽ dẫn chính đảng của mình lên nắm lấy bộ máy quyền lực đất nước và ông sẽ trở thành Thủ tướng Anh quốc thay ông Gordon Brown của Công đảng sau cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới.

Nếu đúng như thế, chắc chắn trên chính trường Anh sẽ có nhiều thay đổi và những thay đổi này sẽ tác động không chỉ riêng đến quan hệ Anh - Mỹ mà cả tới bầu không khí châu Âu nói riêng và trên trường quốc tế nói chung. London hiện nay vẫn tiếp tục là một thành viên có ảnh hưởng lớn trong Liên minh châu Âu và là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Washington trong nhiều chiến dịch quốc tế, đặc biệt là trong các cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq và Afghanistan…

Vị trí thứ 6 trong danh sách của tạp chí Newsweek được dành cho nhà toán học Daphne Koller, người đang nghiên cứu chế tạo trí tuệ nhân tạo.

Vị trí thứ 7 được Ban Biên tập Tạp chí Newsweek dành cho các thống đốc bang thuộc đảng Cộng hòa, những người duy nhất có khả năng đưa ra những giải pháp thay thế cho quan điểm "trị quốc, bình thiên hạ" mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đang thực hành…

Vị trí thứ 8 là của lãnh đạo Hãng Comcast, Brian Roberts, tháng 12-2008 mới mua tổ hợp truyền thông NBC Universal. Ông Roberts đã lập ra một hệ thống độc quyền theo chiều thẳng đứng đối với các phương tiện thông tin đại chúng - từ các phòng quay tới các trang web và sẽ tiếp tục thống lĩnh trong lĩnh vực này. Cũng chưa ai có thể nói rõ hết những hệ lụy có thể nảy sinh từ những sự độc quyền như thế.

Bà Nam tước người Anh Catherine Ashton, người vừa được bầu làm Ngoại trưởng của Liên minh châu Âu, được xếp ở vị trí thứ 9. Nhiệm vụ của bà Ashton rất nặng nề: làm sao để đoàn kết những quốc gia vẫn còn rất khác nhau trong EU thành một khối thống nhất, ít ra là trên mặt trận đối ngoại. Do truyền thống lịch sử cũng như trình độ phát triển và cả vị trí địa chính trị không hẳn đã đồng nhất nên các nước thành viên EU cho tới hôm nay vẫn hay "đồng sàng dị mộng" trong rất nhiều vấn đề… Chính vì thế nên hiệu quả của công việc mà bà Ashton gánh vác, nói cho cùng, vẫn đang là ẩn số.

Theo Ban biên tập Tạp chí Newsweek, vị trí cuối cùng trong top-ten những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong năm nay được dành cho lãnh đạo hãng truyền hình HBO Sue Naegle. Chính hãng này nổi tiếng bởi những bộ phim truyền hình nhiều tập độc đáo, hấp dẫn, lôi cuốn, được trao nhiều giải thưởng điện ảnh nhất hiện nay… Bà Sue Naegle cũng có thể được coi là một ẩn số bởi những quyết định có thể là bất ngờ mà bà sẽ đưa ra để tiếp tục duy trì thế thượng phong trên thị trường cạnh tranh quyết liệt của mình.

Mới chỉ riêng một bản dự đoán của Tạp chí Newsweek đã khiến người ta phải đặt ra nhiều câu hỏi đến thế. Nhìn sang lĩnh vực kinh tế, hiển nhiên sẽ xuất hiện nhiều câu hỏi hơn về triển vọng của nhiều quốc gia trong những nỗ lực vượt khỏi các sức ép lớn từ cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay.

Theo Minh Hiếu (An Ninh Thế Giới cuối tháng)