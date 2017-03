Thế giới bao giờ sẽ đa cực?

Thế giới chuyển từ đa cực trước đại chiến thế giới II thành 2 cực trong chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, từ sau sự kiện bức tường Berlin sụp đổ vào đầu thập kỉ 90 của thế kỉ trước, thế giới dường như đã trở thành một cực và Mỹ trở thành siêu cường vô đối.

Nhưng hiện nay, thế giới đang dần trở lại quỹ đạo đa cực. Trong một bài phát biểu trên tờ The Financial Time Express mới đây, chuyên gia Arvind Virmani ở Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết, sau 3 thập kỉ tăng trưởng kinh tế thần kì cộng với dân số đông nhất thế giới và tiếng nói trên sân khấu chính trị ngày càng có trọng lượng, Trung Quốc đang nổi nên như một siêu cường làm đối trọng với Mỹ và trong tương lai không xa, thế giới sẽ có nhiều sự thay đổi. Ông Arvind cho rằng, thế giới sẽ có 3 cực vào năm 2040, tam giác quyền lực đó là: Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.

Hiện tại, thế giới đang trong giai đoạn manh nha đa cực, bởi tiềm lực kinh tế của Trung Hoa đại lục mới chỉ vượt chút ít so với các cường quốc kinh tế truyền thống là Nhật, Đức, Anh, Pháp. Còn, tiềm lực kinh tế của các nước như Ấn Độ, Brazil, Nga lại thấp hơn so với các cường quốc truyền thống. Nhưng, điều này sẽ có sự thay đổi trong 1 hoặc 2 thập kỉ tới. Thế giới lúc đầu sẽ là thế giới 2 cực, gồm Mỹ - Trung Quốc, sau đó sẽ 3 cực: Mỹ - Trung Quốc - Ấn Độ. Tuy nhiên, không loại trừ có những sự kiện xảy ra bất ngờ làm chậm hoặc làm tăng tốc quá trình tiến tới thế giới 3 cực so với dự báo.



Khi được hỏi về tác động của cuộc khủng hoảng tài chính đối với tiềm lực của Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ hiện nay và tương lai, chuyên gia Arvind khẳng định: Các diễn biến hiện nay, kể cả cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, đã được dự báo từ những năm 2004 - 2005 và 2005 - 2006. Những diễn biến này đã làm chậm quá trình hình thành thế giới 3 cực trong khoảng 7 năm.

Các cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ làm suy yếu vị thế của các nước bị khủng hoảng như Mỹ đồng thời làm giảm tăng trưởng xuất khẩu của các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu như Trung Quốc. Trong khi đó, vị thế của các nước như Ấn Độ không có chính sách định hướng vào xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế chủ yếu là nhờ nội lực, sẽ được nâng lên trong thời gian tới.



Ngoài kinh tế, công nghệ chiến lược cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định một nước có thể đóng vai trò cường quốc toàn cầu hay không. Tiềm năng kinh tế là cơ sở sức mạnh của một nước, nhưng khả năng thực hiện quyền lực còn phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên chiến lược và công nghệ mà một nước có thể phát triển được.

Nhiều chuyên gia, trong đó có Arvind dự đoán, trong tương lai không xa, Ấn Độ có đủ điều kiện để trở thành một cường quốc lớn vì nước này đã tự phát triển được các tài sản mang tính chiến lược, điển hình như các thiết bị quốc phòng hiện đại, vũ khí và thiết bị mang đầu đạn hạt nhân cùng với tiềm lực phát triển vũ trụ.



Về dấu hiệu phục hồi kinh tế của thế giới sau khủng hoảng, ông Arvind cho biết, đồ thị mô phỏng quá trình phục hồi kinh tế đang ở hình chữ U và nó có thể thích hợp với các nước lấy chiến lược xuất khẩu làm trụ cột cho tăng trưởng kinh tế cũng như những nước mà tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu các nguồn tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ, khí đốt, và hàng hoá.

Trung Quốc với mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào xuất khẩu - đầu tư có thể sử dụng các khoản đầu tư theo chỉ đạo của chính phủ để đối phó với tác động của suy thoái xuất khẩu toàn cầu trong 3 - 5 năm. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng sẽ tạo ra sức ép buộc nước này hoặc phải thay đổi mô hình tăng trưởng, chuyển hướng phát triển kinh tế dựa vào nội lực, chi tiêu cá nhân và dịch vụ hoặc chuyển năng lực dư thừa trong lĩnh vực sản xuất hàng hoá sang các nước khác.

