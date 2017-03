Thế giới ngầm sau song sắt nhà tù Mỹ

Với các nữ phạm nhân của Mỹ, nhà tù không khác gì một chiến trường. Tác giả của cuốn sách "Inside This Place, Not of It: Narratives from Women's Prisons" đã soi sáng "bí mật" bẩn thỉu trong các nhà tù tại đây.

Tại một số bang, phạm nhân nữ vẫn bị xích ngay cả khi trên bàn mổ đẻ Xiềng xích, lạm dụng tình dục, nhục nhã. Có vẻ giống như một phòng tra tấn thời kỳ trung cổ, nhưng đó lại chính là cuộc sống hiện đại của các tù nhân nữ trên khắp nước Mỹ. Những câu chuyện khiến cho ai cũng thấy ớn lạnh: một phụ nữ từng bị một nhân viên y tế sàm sỡ khi cô bị sốt cao. Cô không còn lựa chọn nào khác là cam chịu nếu như muốn được chăm sóc về y tế. Một phụ nữ khác bị trợ lý kiêm phó quản ngục cưỡng bức thô bạo. Cô nói: "Điều này trở thành cơm bữa trong suốt hai năm qua". Cô không thể trông cậy vào đâu, vì nếu nói ra sự thật này có thể sẽ bị trả đũa - có thể là sẽ công khai đánh đập, hoặc kín đáo làm thay đổi thời gian mãn hạn tù. Irma Rodriguez vào tù vì tội vận chuyển ma túy. Trong thời gian thi hành án năm 1990, Irma được chuẩn đoán là nhiễm HIV dương tính, nhưng sau đó một thập kỷ được "điều trị" hung hãn và bằng "thuốc độc", cô hiểu rằng cô chưa bao giờ bị nhiễm HIV. Sheri Dwight bị kết án tù trong vì đã cố gắng giết người. Trong khi bị giam, cô bị đau bụng và sau đó được phẫu thuật. Nhưng rất lâu sau, cô mới biết mình đã bị cắt buồng trứng. Mới đây, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề Bạo lực đối với phụ nữ Rashida Manjoo đã trình bày trước Đại Hội đồng về các thông tin mà cô thu thập được. Báo cáo này không khác gì bản cáo trạng rất đáng lo ngại về tình trạng đối xử đối với các nữ phạm nhân trong nhà tù Mỹ. Mặc dù cô nhấn mạnh rằng một bộ luật năm 2003 có tên Luật loại trừ Cưỡng bức phạm nhân đã giúp giảm nạn lạm dụng tình dục thường xuyên, nhưng tình trạng này vẫn còn phổ biến. Cô mô tả tình trạng phụ nữ bị quản ngục cưỡng bức để đổi lấy các đồ dùng cơ bản như thức ăn, xà phòng hoặc gọi điện thoại, hay gặp người thân. Manjoo đặc biệt lo ngại về tình trạng thiếu chăm sóc y tế trong các nhà tù nữ. Một phụ nữ mắc bệnh tiểu đường do béo phì đã không được chăm sóc thích đáng cho tới khi cô bị hôn mê và suýt chết. Manjoo cũng đề cập tới trường hợp các nữ tù nhân mang thai và sinh con tại bệnh viện với xiềng xích trên người. Mặc dù 14 bang tại Mỹ đã ban hành luật chống xiềng xích nữ phạm nhân mang thai, thì tại các bang khác, nữ phạm nhân vẫn "bị xiềng xích trên đường họ đến và rời khỏi bệnh viện, đôi khi vẫn bị xích trên bàn mổ, trước và sau khi sinh". Hiện nay, số lượng phụ nữ bị tống giam tại Mỹ đã tăng rất nhiều so với các thập kỷ trước đây với tỉ lệ gấp 8 lần so với 32 năm trước. Hơn nữa, với nhiều trường hợp phụ nữ phạm tội vì có hành vi bạo lực, họ thường hành xử đối với mệnh lệnh của người yêu hoặc chồng, hoặc để tự vệ. Tại Mỹ, tình trạng lạm dụng tình dục rất phổ biến, được gọi với cái tên "Bí mật 'công khai' nhất nước Mỹ". Các phạm nhân nam và nữ đều không hề được bảo vệ, thường bị các nhân viên quản trại cũng như bạn tù lạm dụng. Nghiên cứu mới đây cho thấy tình trạng lạm dụng đối với nữ phạm nhân ngày càng lan rộng hơn. Năm 2002, một bản điều tra về các hiện tượng cưỡng bức tình dục tại ba nhà tù bang Midwestern cho ra các kết quả rất khác nhau, với tỉ lệ từ 27% tới 8-9%. Năm 2006, mộ nghiên cứu khác trên 436 phạm nhân tại hệ thống nhà tù miền nam cho thấy, 17,2% nữ tù nhận mình là nạn nhân của xâm phạm tình dục. Mỹ là một trong "ít quốc gia phát triển cho phép người giám sát khác giới đối với phạm nhân nam hoặc nữ tại những khu vực nhạy cảm như khu vực sinh hoạt, nhà tắm và nhà vệ sinh". Trên thực tế, theo các tiêu chuẩn quốc tế, với các khu vực có nữ phạm nhân thì giám thị cũng phải là nữ. Trong một báo cáo khác vào năm 2007 cho thấy các hành vi sai trái về mặt tình dục đối với phạm nhân nữ chủ yếu do các giám thị nam gây nên. Điều này đã củng cố thêm niềm tin của các luật sư rằng các giám thị khác giới tại các khu vực riêng tư chỉ tăng thêm nạn xâm hại tình dục. Theo Lê Thu Tổng hợp (VNN)