Thế giới nói gì về việc Osama bin Laden bị tiêu diệt?

Cái chết của bin Laden diễn ra chỉ vài tháng trước dịp kỷ niệm tròn 10 năm ngày xảy ra các vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 vào tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới ở New York và Lầu Năm Góc tại Washington, làm gần 3.000 người thiệt mạng.

Một binh sĩ Hàn Quốc xem bài phát biểu trực tiếp của Tổng thống Obama nói về việc Osama bin Laden bị tiêu diệt

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Tối nay, tôi có thể thông báo tới người Mỹ và thế giới rằng Mỹ đã thực hiện một chiến dịch nhằm tiêu diệt Osama bin Laden, thủ lĩnh của al-Qaeda, một kẻ khủng bố chịu trách nhiệm giết hại hàng nghìn nam giới, phụ nữ và trẻ em vô tội.

Trong hơn 2 thập niên qua, bin Laden là thủ lĩnh và biểu tượng của al-Qaeda, và đã tiếp tục âm cứu các cuộc tấn công chống lại đất nước của chúng ta, các bạn bè và đồng minh. Cái chết của bin Laden đánh dấu một thành tích quan trọng nhất từ trước tới nay trong nỗ lực của đất nước chúng ta nhằm đánh bại al-Qaeda.

Tuy nhiên, cái chết của bin Laden không chấm dứt các nỗ lực của chúng ta. Chắc chắn al-Qaeda sẽ còn tiếp tục thực hiện các vụ tấn công. Chúng ta sẽ và phải cảnh giác ở trong nước cũng như nước ngoài.

Tôi cũng tái khẳng định rằng nước Mỹ không - và sẽ không bao giờ - chiến tranh với thế giới Hồi giáo.

Cựu Tổng thống George W. Bush

Thành tích quan trọng này đánh dấu một thắng lợi cho nước Mỹ, cho những người đã tìm kiếm hòa bình khắp thế giới, và cho những ai đã mất người thân trong vụ 11/9/2001.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton

Đây là một thời khắc đặc biệt quan trọng không chỉ với các gia đình bị mất người thân trong vụ 11/9/2001 và các vụ tấn công khác của al-Qaeda mà còn đối với người dân toàn thế giới muốn xây dựng một tương lai hòa bình, tự do và hợp tác cho con em chúng ta.

Tôi chúc mừng Tổng thống Obama, nhóm an ninh quốc gia và các thành viên trong lực lượng vũ trang đã đưa Osama bin Laden ra công lý sau hơn một thập niên xảy ra hàng loạt vụ tấn công của al-Qaeda.

Thủ tướng Anh David Cameron

Thông tin rằng Osama bin Laden đã chết sẽ khiến mọi người trên khắp thế giới thở phào nhẹ nhõm.

Bin Laden đã chịu trách nhiệm về các vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất mà thế giới đã chứng kiến - vụ tấn công 11/9/2001 và nhiều vụ tấn công khác, làm hàng nghìn người thiệt mạng, nhiều trong số họ là người Anh.

Đó là một thành công lớn khi bin Laden bị phát hiện và sẽ không còn có thể thực hiện chiến dịch khủng bố toàn cầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Đây là một chiến thắng vang dội cho công lý, tự do và các giá trị của tất cả các quốc gia dân chủ đang sát cánh bên nhau để chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Thị trưởng New York Michael Bloomberg

Việc tiêu diệt Osama bin Laden không giảm bớt nỗi đau mà người New York và người Mỹ từng trải qua, nhưng đó là một chiến thắng đặc biệt quan trọng cho đất nước chúng ta và là một sự khen ngợi đối với hàng triệu phụ nữ và nam giới trong các lực lượng vũ trang của chúng ta và ở những nơi khác trên thế giới.

Người New York đã phải chờ đợi gần 10 năm cho thông tin này. Tôi hi vọng nó sẽ mang lại an ủi và kết thúc phần nào đối với tất cả những ai mất người thân trong vụ khủng bố 11/9.

Thủ tướng New Zealand John Key

Osama bin Laden chịu trách nhiệm về cái chết của hàng nghìn, trong đó có những người New Zealand, tại các địa điểm khác nhau trên thế giới.

Mặc dù việc loại bỏ bin Laden không kết thúc ngay tức thì hành động khủng bố nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng thế giới sẽ an toàn hơi nếu không có Osama bin Laden.

Thủ tướng Kenya Raila Odinga

Osama bị tiêu diệt là một thành công lớn trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain

Tôi rất vui mừng là cuối cùng chúng ta đã bắt được tên khủng bố hàng đầu thế giới. Thế giới sẽ trở thành một nơi an toàn hơn và tốt hơn khi Osama bin Laden không còn. Tôi hi vọng gia đình các nạn nhân của vụ khủng bố 11/9 có thể ngủ ngon hơn tối nay và những tối sau đó khi biết rằng công lý đã được thực thi.

Tôi chúc mừng Tổng thống Obama, nhóm của ông, cũng như lực lượng vũ trang của chúng ta và các quan chức tình báo về thành công đặc biệt này.

An Bình tổng hợp (Dân trí)