“Thủ đô án mạng” thế giới nằm ở đâu?

Mỗi ngày ở thành phố này có 3 người bị sát hại.

Hiện trường một vụ án mạng ở San Pedro Sula - Ảnh: Reuters

Danh sách trên do Hội đồng Công dân vì an ninh công cộng, công lý và hòa bình Mexico và Chương trình Phát triển LHQ công bố. Thành phố Acapulo ở Mexico đứng thứ hai, tiếp theo là thủ đô Venezuela Caracas. New Orleans là “thủ đô án mạng” của Mỹ và đứng thứ 17 trong danh sách.

Các chuyên gia an ninh khu vực khẳng định cuộc chiến chống ma túy ở Mexico và chính sách trục xuất người nhập cư có tiền sử tội phạm của Mỹ đã đẩy một làn sóng tội phạm tràn sang Honduras.

Honduras không phải là quốc gia duy nhất tại Mỹ Latin phải đối mặt với tình trạng tội phạm nghiêm trọng. Trên thực tế 39 trong tổng số 50 nước có trong danh sách của Hội đồng Công dân Mexico nằm ở Mỹ Latin.

Mới đây, nhà chức trách Honduras đã mở Chiến dịch Sấm chớp ở San Pedro Sula nhằm truy quét các băng đảng tội phạm.

