Tiền, máu và dầu hỏa ở Libya

Ví dụ, chuyên mục tài chính của báo The Independent (Anh) đã đăng bài “Cuộc chạy đua thủ lợi ở Libya thời hậu chiến bắt đầu”. Bài viết ghi nhận các công ty Mỹ và châu Âu đang chạy đua tranh giành hợp đồng béo bở ở Libya.

Với tiêu đề “Giới đầu tư nhòm ngó cơ hội và thử thách tại Libya sau Gaddafi”, bài viết của hãng tin Reuters nhấn mạnh chính phủ sắp tới của Libya có nhiều khả năng sẽ rất thân thiện với giới đầu tư quốc tế và các công ty phương Tây.

Bài viết nhận định thực ra các nước đồng minh phương Tây đã chú tâm vào chiến lợi phẩm có được ngay sau khi tiến hành cái gọi là “can thiệp nhân đạo” vào Libya. Bài viết ghi nhận NATO luôn tuyên bố hoạt động trong khuôn khổ cho phép của LHQ tại Libya (không kích để bảo vệ dân thường) nhưng trước khi Tripoli thất thủ, NATO đã đưa lực lượng bí mật hoạt động tại Libya.

Báo The Economist (Anh) cho rằng sau khi chiến tranh kết thúc, các nước tham gia chiến dịch can thiệp của NATO vào Libya sẽ được hưởng lợi tùy theo công trạng. Vì lẽ đó, báo Le Figaro (Pháp) đã gọi chiến dịch can thiệp quân sự tại Libya là “cuộc chiến của Sarkozy”. Hãng tin Reuters nhận định các công ty và nhà thầu phương Tây gần như chắc chắn sẽ nhận được nhiều tỉ USD để xây dựng lại cơ sở hạ tầng đã đổ nát cùng với hợp đồng thăm dò dầu hỏa.

Cuối tuần trước, Công ty Arabian Gulf Oil (Agoco), công ty sản xuất dầu mỏ lớn nhất Libya ở Benghazi, thông báo năm nhà máy lọc dầu ở Libya đã ngừng sản xuất do nguồn dầu thô thiếu hụt và các nhà máy bị hư hại trong chiến sự. Agoco cho biết đến giữa tháng 9 sẽ đưa hai mỏ dầu Sarir và Mesla (miền Đông) sản xuất trở lại, sau đó đến cuối tháng 9 sẽ xuất khẩu trở lại từ cảng Tubruq.

Giám đốc Agoco đã từng tuyên bố với báo chí: “Mua bán với các công ty dầu mỏ phương Tây tại Ý, Pháp, Anh không thành vấn đề nhưng chúng tôi có vấn đề với Nga, Trung Quốc và Brazil” (ba nước này không tham gia chiến dịch của NATO). Trang web Al Jazeera bình luận: Nếu lý do can thiệp vào Libya là vì tự do và nhân đạo thì thật cao quý nhưng mục đích thực sự là tài sản và tài nguyên thiên nhiên của Libya.

QUANG MINH (Từ Mỹ)