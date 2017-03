Tiết lộ ảnh hiếm của Kim Jong-un thời du học Thụy Sĩ

Bộ ảnh thời niên thiếu của ông Kim Jong-un được tờ The Sun đăng tải hôm 9/4. Một trong số các bức ảnh chụp Kim Jong-un tham gia một vở kịch “Grease” vào năm 1995. Trong các bức ảnh khác, Kim Jong-un xuất hiện cùng bạn bè khi tham gia các hoạt động ngoại khoá.

Theo The Sun, Kim Jong-un từng học tại Trường quốc tế Berne từ năm 1994 khi lên 11 tuổi và ở đó cho đến năm 1997.

Kim Jong-un được cho là thích đọc truyện tranh và xem các bộ phim Mỹ như “Jurassic Park”. Tờ báo cũng dẫn lời một người bạn cùng lớp nói Kim Jong-un thích hát những bài hát nổi tiếng như “Summer Nights” và “You’re The One That I Want”.

Một người bạn cũ từ Israel nói với tờ báo: “Mọi người giờ đây nhìn anh ấy như một kẻ lập dị, người ghét cả thế giới, nhưng Kim Jong-un mà tôi biết là người thâm trầm, ít nói nhất mà tôi từng gặp”.

Tính xác thực của các bức ảnh trên chưa được chứng thực.

Tuy nhiên, tờ Washington Post đoán rằng các bức ảnh trên có thể là của anh trai Kim Jong-un. Tờ báo cho rằng thời gian Kim Jong-un từng du học tại Thuỵ Sĩ như The Sun đăng tải (1994-1997) có thể là không đúng.

Một bức ảnh của Kim Jong-un thời du học Thuỵ Sĩ được công bố trước đó.

Washington Post trước đó đưa tin Kim Jong-un du học tại Thuỵ Sĩ từ năm 1998-2000, khoảng từ 15-17 tuổi. Các bạn cùng lớp nói Kim Jong-un sống trong căn phòng riêng và rất thích chơi bóng rổ.

The Sun đưa tin Kim Jong-un từng học tại Trường quốc tế Berne, trong khi Washington Post nói nhà lãnh đạo Triều Tiên học tại trường Liebefeld-Steinhölzli tại Bern.

Một bức ảnh của Kim Jong-un và người cha quá cố Kim Jong-il.

“Nhiều khả năng các bức ảnh là của anh trai Kim Jong-un, Kim Jong Chol”, tờ Washington Post viết, lưu ý thêm rằng hai anh em nhà họ Kim đều từng du học tại Thuỵ Sĩ.

