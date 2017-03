Tiết lộ mới về vụ tiêu diệt Bin Laden

Cho ra đời cuốn sách No easy day, Matt Bissonnette đang phải đối mặt với nguy cơ bị điều tra hình sự và cả những lời đe dọa lấy mạng. Tuy lấy bút danh là Mark Owen nhưng Hãng tin Fox News nhận diện được danh tính thật của tác giả đầu tiên. Theo một số quan chức, Matt Bissonnette có thể lãnh án tù vì đã tiết lộ bí mật quân sự và nhiều vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia mà Bộ Quốc phòng Mỹ không thể tha thứ. Ngoài ra, tác giả cũng không nộp bản thảo cho Lầu Năm Góc xét duyệt trước khi trao cho nhà xuất bản in ấn vì nội dung cuốn sách liên quan đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Hãng tin AP dẫn lời Matt Bissonnette khẳng định: “Tôi không tiết lộ thông tin bí mật hoặc thông tin nhạy cảm có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia dưới bất kỳ hình thức nào. Người phát ngôn của nhà xuất bản thì tuyên bố No easy day không hề có những thông tin mật mà chỉ là những tin tức mang tính chiến thuật, kỹ thuật quân sự. “Có hai lý do để tác giả viết cuốn sách là ca ngợi gương hi sinh dũng cảm của đội đặc nhiệm SEAL Team Six và dùng nhuận bút viết sách góp vào quỹ từ thiện giúp đỡ gia đình những đồng đội tử trận”. Ngoài khả năng bị kiện cáo, cuộc sống của Matt Bissonnette sau khi lộ thân thế cũng bị đe dọa từ những kẻ ủng hộ Al Qaeda muốn báo thù cho cái chết của Bin Laden. Trên diễn đàn Al-Fidaa Islamic Network ủng hộ Al Qaeda đã công bố một bức ảnh và tên của tác giả. Những kẻ sẵn sàng “tử vì đạo” đã gọi Matt Bissonnette là “con chó đã sát hại chiến binh tử vì đạo Sheikh Osama Bin Laden”. Dưới đó là những lời kêu gọi hãy giết chết Matt Bissonnette như: “Thánh Allah, hãy giết tất cả bọn chúng” hay: “Hỡi Thánh Allah, hãy đưa hắn ta ra thành ví dụ với cả thế giới và cho hắn ta những tháng ngày tăm tối trước mắt”.