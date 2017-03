Tin vịt là 'thế lực bí ẩn' giúp ông Trump chiến thắng?

Báo chí mở cuộc chiến chống tin giả Trong bài xã luận đăng trên tờ Politico, cây viết phê bình báo chí Jack Shaffer cho rằng các tờ báo cần phát huy nhiều hơn nữa kỹ năng phát hiện và chỉnh sửa các thông tin sai lệch, đưa việc kiểm chứng thông tin thành các chuyên mục có sức lan tỏa mạnh. Hiện nay tại Mỹ đã xuất hiện nhiều dự án chuyên kiểm chứng độ xác tín của các thông tin mới xuất hiện và lan truyền trên mạng xã hội. Hai tờ The Washington Post và The New York Times thường có các bài viết kiểm tra độ đúng sai trong lời nói của các ứng cử viên kỳ bầu cử tổng thống vừa qua. Trang mạng Snopes được lập ra để chuyên kiểm chứng các lời đồn đoán đang lan truyền. Các trang như Politifact và FactCheck.org tiếp nhận và phanh phui những thông tin nào là giả mạo. Trong suốt ngày bầu cử toàn quốc vừa qua tại Mỹ, nhà báo Craig Silverman của trang Buzzfeed đã liên tục truy tìm và phanh phui những bài viết chứa thông tin sai lệch xuất hiện và được lan truyền trên mạng. Tờ The Washington Post cũng từng xây dựng một chuyên mục hằng tuần mang tên “Những gì trên Internet tuần qua là giả?” để cung cấp thông tin cho bạn đọc về những thông tin lừa đảo “dễ tin” nhất trong tuần. Dẫu thế, với biển thông tin tràn ngập trên mạng xã hội, người đọc vẫn sẽ có xu hướng đọc và tin vào những gì mà họ muốn tin tưởng. Tờ Politico cho rằng trách nhiệm lớn nhất trong cuộc chiến chống lại những tin tức sai lệch sẽ luôn thuộc về phía người đọc và sự tỉnh táo của họ. TRUNG NHÂN