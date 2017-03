Tình báo Anh khát điệp viên 9x

Ngoại trưởng Anh William Hague hôm 18/10 cho biết Anh sẽ đầu tư vào thế hệ điệp viên tương lai. Ảnh: Flickr

"Chính phủ Anh đang tuyển mộ 100 tài năng trẻ cho chương trình an ninh mạng, nhằm đảm bảo rằng nước Anh tiếp tục dẫn đầu về an ninh mạng và là một không gian an toàn cho thương mại điện tử", Ngoại trưởng Anh William Hague mới đây phát biểu tại trụ sở Trung tâm giải mã Bletchley Park, Buckinghamshire. Ông cho rằng chính thế hệ những người trẻ này sẽ bảo vệ an toàn cho nước Anh trong những năm tới.

Thế hệ 9x còn được gọi là thế hệ Xbox (một loại máy chơi điện tử) ở Anh, sinh ra và lớn lên trong thời kỳ bùng nổ công nghệ, với Internet, mạng xã hội, trò chơi điện tử online. Những cô cậu nghiện mạng này vốn đã say mê với những trò chơi trên không gian ảo thì nay lại được phục vụ cho mục đích cao cả là chống tội phạm, một vinh dự lớn đối với các em.

Theo báo chí Anh, chương trình an ninh mạng này sẽ tuyển chọn những ứng viên sáng giá nhất thuộc độ tuổi 18 trong lứa học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, hoặc những sinh viên công nghệ được đào tạo ngắn hạn về các chuyên ngành khoa học, công nghệ, thậm chí cả các tài năng chơi game online. Những ứng viên được chọn sẽ được đào tạo hai năm về kiến thức, kỹ năng chống khủng bố, phát động chiến dịch tấn công trên mạng.

Chương trình đào tạo SIA được tiến hành tại Trường đại học De Montfort ở Leicester, và sẽ do giáo sư - tiến sĩ Tim Watson trực tiếp đảm trách. Sau khóa học, các tài năng trẻ sẽ được cấp chứng chỉ cấp độ 4 chuyên ngành công nghệ thông tin, phần mềm, viễn thông và web. Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo, các tài năng trẻ sẽ được tuyển vào làm việc tại các cơ quan tình báo hàng đầu nước Anh như MI-6 (tình báo đối ngoại), MI-5 (phản gián, tình báo đối nội) và GCHQ (tình báo tín hiệu, nghe lén).

Chương trình tuyển chọn tình báo công nghệ cao thế hệ 9x được triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu khẩn cấp, bắt nguồn từ tình hình thực tế an ninh mạng, tình báo và khủng bố mạng đối với nước Anh. Giám đốc MI-5 Jonathan Evans đầu năm 2012 cảnh báo những nguy cơ tình báo mạng tấn công nước Anh đã đạt đến mức độ "chuyên nghiệp" và tràn lan. Ông Evans lấy ví dụ về một công ty tại London mất 1,3 tỷ USD vì bị tấn công mạng từ nước ngoài.

Theo ước tính, tổng giá trị thiệt hại của kinh tế nước Anh do tội phạm không gian ảo gây ra lên đến 43,5 tỷ USD mỗi năm. Xuất phát từ yêu cầu cấp bách đó, từ khi chưa có SIA, chính phủ Anh đã sử dụng một số tay cựu hacker - những chàng trai công nghệ nghịch ngợm, quấy phá - để phục vụ cho công tác an ninh mạng, chống tin tặc và khủng bố mạng. Bắt đầu từ năm 2009, một nhóm quản trị mạng đã tham gia xử lý các mối đe dọa trên không gian ảo tại Trung tâm Tác chiến an ninh mạng (CSOC) đặt bên trong trụ sở GCHQ ở Cheltenham.

(Theo Công an Nhân dân)