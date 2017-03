Tình báo Pakistan bị cáo buộc phát hành tiền giả Ấn Độ và Bangladesh

Ấn Độ cáo buộc Cơ quan tình báo quân đội Pakistan (ISI) sử dụng các máy in an ninh do nhà nước quản lý để in ấn tiền giả Ấn Độ và Bangladesh sau đó phân phối và cho lưu hành tại hai quốc gia này thông qua một mạng lưới dưới sự điều hành của một số sĩ quan tình báo cao cấp ISI.

Đây không phải lần đầu tiên chính quyền Ấn Độ lên tiếng buộc tội Pakistan phát hành tiền giả của hai quốc gia láng giềng nhằm mục đích kiếm tiền ủng hộ các tổ chức khủng bố. Cục Điều tra quốc gia Ấn Độ (NIA) đánh giá, trên 16.000 crore rupee (1 crore rupee = 10 triệu rupee) tiền giả Ấn Độ đang được lưu hành ở nước này, song các chuyên gia cho rằng con số thật sự còn cao hơn rất nhiều. Mặc dù tiền giả thường xuyên bị phát hiện và bị bắt giữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật ở Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Afghanistan và Hà Lan, song tình trạng tiền giả lưu hành ngày càng tăng. Giới chức Cục Tình báo kinh tế trung ương Ấn Độ (CEIB) cho biết, hiện nay các nhân viên của NIA, CIB (Cơ quan Tình báo nội địa Ấn Độ) và cảnh sát chỉ phát hiện được 28 đến 30% lượng tiền giả đang lưu thông trên thị trường Ấn Độ. Và, lượng tiền giả này đủ để nuôi dưỡng cỗ máy khủng bố hoạt động trơn tru và hiệu quả. Theo các báo cáo tình báo của Ấn Độ, phần lớn nguồn tiền có được từ việc bán và phân phối tiền giả được ISI sử dụng để tài trợ cho các nhóm khủng bố và thánh chiến như Lashkar-e-Tayiba, Hizbut Tahrir, Hizbut Towhid và các nhóm vũ trang khác ở miền Bắc Ấn Độ, bao gồm thành phố Jammu và Kashmir - lãnh thổ tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. ISI cũng bị chính quyền Delhi tố cáo điều hành mạng lưới buôn lậu ma túy từ Afghanistan và các tỉnh biên giới Pakistan đến nhiều thành phố và khu dân cư ở Bangladesh, Nepal, Ấn Độ, Sri Lanka và Myanmar; đồng thời sử dụng Bangladesh làm điểm trung chuyển một lượng lớn ma túy hướng đến các quốc gia phương Tây. Cách đây vài năm, doanh nghiệp B.D. Foods (được cho là có mối quan hệ thân thiết với nhóm khủng bố Jamaat-e-Islami) của Bangladesh bị cảnh sát bắt quả tang giấu hêrôin trong bụng những con cá sắp xuất khẩu. Theo tình báo Ấn Độ, ISI cũng sử dụng các quốc gia Đông Nam Á để chuyển tiền giả đến Ấn Độ và "những người vận chuyển" đa phần là phụ nữ. Tiền giả được giấu trong người hay trong ngăn bí mật của túi xách nên dễ dàng bị máy scan phát hiện tại sân bay Nepal. Ngoài ra, những người vận chuyển của ISI còn giấu tiền giả trong các thiết bị điện và điện tử, hoặc sử dụng hệ thống dịch vụ phát chuyển quốc tế. Theo nguồn tình báo Ấn Độ, năm 2011, ISI đã buôn lậu một lượng lớn tiền giả trị giá khoảng 250 triệu USD. Một sĩ quan ISI tên là Aslam Chaudhury đóng vai trò chủ chốt trong việc vận chuyển tiền giả Ấn Độ và Bangladesh thông qua mạng lưới những người vận chuyển địa phương. Mỗi năm, ISI cho "phát hành" lượng tiền giả Bangladesh trị giá hơn 50 triệu USD. Một lượng lớn tiền giả Ấn Độ và Bangladesh bị thu giữ. Tình báo Ấn Độ cho biết, ISI sản xuất mỗi tờ giấy bạc giả 100 rupee với giá chỉ 20 rupee, trong khi giá sản xuất của Ngân hàng Liên bang Ấn Độ là hơn 38 rupee. Tiền giả của ISI được in ấn với độ chính xác rất cao nên khó phát hiện bằng các thiết bị thông thường. Tiền giả của ISI không chỉ để tài trợ cho các nhóm khủng bố, mà còn gây thiệt hại cho kinh tế quốc gia và an ninh tiền tệ của Ấn Độ và Bangladesh. Tiền giả Bangladesh được ISI buôn lậu theo nhiều con đường, thông thường qua sự tiếp tay của nhân viên hàng không và sau đó được phân phối thông qua số nhân viên biến chất của các cơ quan kinh tế nhà nước. Thậm chí, tiền giả Bangladesh còn được chính nhân viên ngân hàng trộn lẫn với tiền thật để phân phát đến người dân. Trong khi những người dân vô tội bị cảnh sát và nhân viên tình báo bắt giữ vì tội sử dụng tiền giả, thì bọn tội phạm vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Theo tiết lộ của một quan chức Ấn Độ giấu tên, phần lớn tiền rupee giả mà các cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ được trong những năm qua đều có mệnh giá lớn, và do đó "việc in ấn và buôn lậu những tờ bạc giả mệnh giá lớn đem về cho ISI lợi nhuận khổng lồ để từ đó tài trợ cho các chiến dịch khủng bố bên trong lãnh thổ Ấn Độ, cũng như gây mất ổn định kinh tế cho nước này". Bố già Dawood Ibrahim. ISI bắt đầu tăng cường phát hành tiền giả Bangladesh sau khi đảng Awami League nắm quyền lực ở Bangladesh vào năm 2009. Ở Ấn Độ, một trong 4 tờ bạc 1.000 rupee được phát hiện là giả. Tình trạng trên càng trở nên báo động hơn đối với tiền Bangladesh. Năm 2009, ISI loại trừ Majid Manihar - người được tin là kẻ cầm đầu mạng lưới phân phối tiền giả Ấn Độ và Bangladesh ở Nepal. Manihar được tin là đã bị sát thủ của ISI bắn chết tại một khách sạn ở Nepalganj của Nepal sau khi con trai tên Vicky của hắn bị bắt giữ cùng với lượng tiền giả lớn. Nguyên nhân của vụ ám sát là ISI nghi ngờ Majid Manihar có thỏa thuận ngầm với tình báo Ấn Độ để giải thoát cho con trai đang bị cầm tù. Ngoài ra, quan chức ISI cũng lo sợ mạng lưới buôn lậu tiền giả của họ bị đánh sập. Sau khi bị Cảnh sát Đặc nhiệm Ấn Độ dưới sự chỉ huy của Lalji Shukla bắt giữ, Vicky đã khai ra một số chi tiết quan trọng về mạng lưới kinh doanh tiền giả bất hợp pháp tại khu vực biên giới. Vicky cũng tiết lộ vai trò của ISI trong các chiến dịch phát hành tiền giả và mối quan hệ của cha hắn ta với trùm xã hội đen Ấn Độ Dawood Ibrahim. Tại Bangladesh, mạng lưới phân phối tiền giả của ISI nằm trong tay của một người tên là Ismail - người có quan hệ thân thiết với Dawood Ibrahim cũng như tổ chức của hắn. Ismail, công dân Pakistan, sử dụng hộ chiếu Anh để điều hành mạng lưới phân phối tiền giả khổng lồ ở Bangladesh. Mạng lưới của Ismail ưu tiên sử dụng phụ nữ và luôn duy trì quan hệ "đôi bên cùng có lợi" với một bộ phận nhân viên ngân hàng biến chất làm việc cho các ngân hàng ở Bangladesh Theo Duy Ân (CAND)