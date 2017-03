Tình tiết vụ bê bối nghe lén chấn động nước Anh

News of the Word thuộc News International, một thành phần trong tập đoàn truyền thông khổng lồ do ông trùm Rupert Murdoch thành lập. Báo này có số lượng phát hành 2,8 triệu bản/ngày, nổi tiếng vì khai thác chuyện thâm cung bí sử của các nhân vật nổi tiếng.



Vụ be bối đã khiến cả nước Anh ngỡ ngàng. Hạ viện Anh đã lập tức tổ chức một cuộc tranh luận bất thường để xả giận.

4.000 người bị nghe lén



Mọi việc bắt đầu từ các cáo buộc phóng viên News of the Word vi phạm đạo đức nghề nghiệp khi đặt thiết bị nghe lén vào điện thoại của gia đình các nạn nhân vụ khủng bố 7/7/2005. Các nguồn tin cho thấy, trước đó, báo này cũng bí mật xâm nhập vào điện thoại của Milly Dowler - 13 tuổi, mất tích và bị sát hại năm 2002 - xóa các tin nhắn để tiếp tục theo dõi tin nhắn mới từ người thân và bạn bè của em. Điều này gây hiểu lầm rằng em Milly vẫn còn sống.





Không chỉ dừng lại ở đó, theo cảnh sát, có tới hơn 4.000 người được cho là có thể đã bị các phóng viên của News of World theo dõi và nghe lén để moi tin tức. Danh sách này gồm nhiều nhân vật nổi tiếng như các thành viên Hoàng gia Anh, tài tử điện ảnh Hugh Grant, luật sư Max Clifford, cựu nghị sĩ George Galloway, phó Thủ tướng John Prescott, thị trưởng London Boris Johnson, chuyên gia bóng đá Andy Gray và cựu cầu thủ Paul Gascoigne.



Trước sự thật bị phơi bày, Rupert Murdoch tuyên bố đóng cửa tờ báo. Tuy nhiên, các chính trị gia cảnh báo hành động này không có nghĩa là sẽ kết thúc mọi chuyện và tất cả chỉ chấm dứt khi các cá nhân có liên quan phải chịu tội trước pháp luật.



Cách thức phạm tội



Cách thức báo này xâm nhập điện thoại di động rất đơn giản. Các điện thoại luôn có số định dạng cá nhân mặc định (pin) như 0000 hay 3333 nhưng không mấy ai thay đổi như được khuyên. Do vậy, News of Worlds chỉ cần gọi vào số điện thoại của mục tiêu và nếu không ai bắt máy, ho sẽ nhập các số pin mặc định để truy cập vào hộp thư thoại của nạn nhân. Tiếp đó, họ đổi số pin để không ai có thể truy cập.



Đó là lý do News of World luôn có được các thông tin đặc sắc độc quyền.

Theo tin từ BBC, tờ báo danh tiếng cũng đã giao nộp bằng chứng chuyện họ bí mật chi tiền cho cảnh sát để có được thông tin.



Lời người trong cuộc



Nhiều người đã bật khóc khi biết tin đóng cửa tờ báo có lịch sử 168 năm, từ những ngày đầu tiên dưới thời nữ hoàng Victoria, với tôn chỉ ban đầu là giải trí cho giới cần lao Anh với những tin tức chính là tội ác và tình dục.



Tổng biên tập Colin Myler mô tả đó là "ngày đáng buồn nhất trong sự nghiệp của tôi". Ông còn nói thêm rằng "không gì có thể hủy hoại những gì mà tờ báo lớn này đạt được".



Rupert Murdoch thừa nhận rằng tờ báo đã đánh mất niềm tin của độc giả. Nói chuyện với các nan viên của tạp chí, ông nói: "Những điều tốt đẹp mà News of World đã làm được lại bị những hành vi sai trái hủy hoại. Nếu những cáo buộc trên là đúng, đây quả là một hành vi vô nhân đạo và không thể có chỗ để tồn tại trong công ty của chúng ta".



Một phát ngôn viên từ chối cho biết liệu khoảng 200 nhân viên của báo có phải nghỉ việc hay không, chỉ nói rằng: "Họ sẽ được mời nộp hồ sơ vào các vị trí khác của công ty".



Rupert Murdoch cho biết, số ra cuối cùng của News of World sẽ không có quảng cáo - thay vào đó, mọi chỗ trống và doanh thu sẽ được hiến cho các mục đích từ thiện. Tuy nhiên, hành động có vẻ là "hối cải" này không khiến cảnh sát dừng điều tra.





Những ai bị bắt?



Theo các nguồn tin, đã có 5 người đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra mang tên Operation Weeting được bắt đầu hồi tháng Giêng nhằm vào cáo buộc News of World nghe lén.



Báo Guardian đưa tin, Andy Coulson, cựu giám đốc truyền thông của Thủ tướng Anh David Cameron, sẽ bị bắt trong hôm nay vì bị nghi ngờ biết chuyện, thậm chí dính líu trực tiếp và các vụ nghe lén trong thời gian làm Tổng biên tập News of World. Một cựu phóng viên cấp cao của báo này cũng sẽ bị bắt trong vài ngày tới. Danh tính của người này vẫn chưa được tiết lộ để tránh ảnh hưởng tới quá trình điều tra của cảnh sát.



Phố Downing khẳng định họ không có vai trò hoặc liên quan gì đến quyết định đóng cửa của News of World.



Rebekah Brooks, Tổng biên tập News of the World từ 2002-2003 và hiện là Giám đốc Điều hành News International đang đối mặt với các kêu gọi từ chức.

Theo Thanh Hảo Tổng hợp (VNN)