Tố cáo sợ bị trả thù

Dư luận Trung Quốc vẫn còn nhớ vụ án người tố cáo nổi tiếng Lý Văn Quyên. Tạp chí Nam Phong Song của Trung Quốc đã bình chọn cô là Nhân vật vì lợi ích cộng đồng năm 2006. Để được vinh dự đó, cô đã phải trả giá khá đắt.

Bị đuổi việc và đi cải tạo

Năm 2000, cô Lý Văn Quyên vào làm tại Chi cục Thuế Trung Trực thuộc Cục Thuế TP An Sơn, tỉnh Liêu Ninh. Sau một thời gian, cô phát hiện nhiều sai phạm nên dùng họ tên thật gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan, trong đó có Tổng cục Thuế quốc gia.

Đơn tố cáo nêu năm vấn đề sai phạm: Miễn giảm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập trái phép cho năm doanh nghiệp với số tiền 29.060 nhân dân tệ (79,91 triệu đồng VN); hoàn thuế thu nhập trái phép cho doanh nghiệp với số tiền 5,88 triệu nhân dân tệ (16,17 tỉ đồng VN); mở rộng phạm vi quản lý thu thuế trái phép; thay đổi trật tự dự toán thu thuế, sửa đổi cấp thành phố thành cấp quận để khấu trừ 5% từ khoản thu thuế tài chính quận; lập hai bộ sổ sách kế toán về khấu trừ phần trăm thuế.

Tháng 6-2002, Tổng cục Thuế quốc gia phái tổ điều tra về TP An Sơn. Kết quả cho thấy cô Lý Văn Quyên tố cáo đúng hai vấn đề, ba vấn đề còn lại có xảy ra nhưng sai phạm không giống như đơn phản ánh. Từ đây, cuộc sống của Lý Văn Quyên bắt đầu bị đảo lộn. Đầu tiên máy tính của cô bị cắt mạng nội bộ và cấp trên yêu cầu cô nghỉ phép. Tiếp đến cô bị thuyên chuyển công tác sang Chi cục Thuế Thiết Đông.

Sau tết năm 2003, Lý Văn Quyên tiếp tục gửi đơn lần thứ hai tố cáo cục trưởng Cục Thuế TP An Sơn ăn chặn tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, lập hai bộ chứng từ kế toán. Đơn bị chuyển ngược về Cục Thuế TP An Sơn, sau đó cô bị sa thải. Tháng 9-2004, cô bị công an bắt giam với lý do phá hoại danh dự của lãnh đạo Cục Thuế và nhận được quyết định đưa đi cải tạo lao động. Trong thời gian này, chồng cô vì vụ án của vợ mà bị thuyên chuyển công tác.

Trụ sở UBND quận Dĩnh Tuyền (tỉnh An Huy) được xây dựng giống như Nhà Trắng bên Mỹ.

Đến tháng 3-2006, Đài Truyền hình trung ương phát phóng sự với nhan đề Người tố cáo Lý Văn Quyên. Thế rồi theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương, Cục Thuế TP An Sơn đã phải ra thông báo hủy quyết định buộc thôi việc đối với Lý Văn Quyên. Cô được phục hồi chức danh công chức và được chuyển đến công tác tại một thành phố khác của tỉnh Liêu Ninh.

Trả lời đơn tố cáo của cô, Tổng cục Thuế quốc gia và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh Liêu Ninh cho biết các sai phạm về quản lý thu thuế, miễn giảm thuế, làm giả sổ sách không xảy ra ở Cục Thuế TP An Sơn. Tuy nhiên, sau đó cục trưởng Cục Thuế, chi cục trưởng Chi cục Thuế Trung Trực, phó chủ tịch UBND kiêm cục trưởng công an và cục phó Công an TP An Sơn lại bị kỷ luật cảnh cáo.

Trả lời phỏng vấn Thời Báo Dân Chủ và Pháp Chế, cô Lý Văn Quyên rất thất vọng: “Tất cả những gì tôi phản ánh đều là sự thật. Tôi có chứng cứ nhưng sáu năm qua không ai đến tìm tôi để điều tra, xem như hai vấn đề sai phạm được thừa nhận năm 2002 cũng bị xóa bỏ. Tôi thực sự không biết rằng mạng lưới quyền lực phức tạp và mạnh đến như vậy. Từ nay về sau tôi không đi tố cáo nữa”.

Bức tử người tố cáo

Một trường hợp khác còn bi đát hơn, đó là vụ Bí thư Quận ủy Dĩnh Tuyền, TP Phụ Dương (tỉnh An Huy) Trương Trị An trả thù Lý Quốc Phúc.

Ngày 8-2, TAND trung cấp TP Vu Hồ (tỉnh An Huy) đã tuyên án tử hình Trương Trị An, hoãn thi hành án hai năm và tuyên tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân về hai tội danh nhận hối lộ và hãm hại người tố cáo. Đồng phạm Uông Thành, nguyên viện trưởng VKSND quận Dĩnh Tuyền, bị kết án sáu năm tù về tội hãm hại người tố cáo.

Lúc Trương Trị An đương quyền, báo chí đã gọi trụ sở UBND quận Dĩnh Tuyền là “Nhà Trắng” và Trương Trị An được đặt biệt danh là “bí thư Nhà Trắng” vì tòa nhà được xây dựng không khác gì Nhà Trắng bên Mỹ. Một ngày nọ, một nhân viên của VKSND quận đã tự ý giữ lại một đơn tố cáo và dúi cho Bí thư Quận ủy Trương Trị An. Đơn tố cáo bí thư tham ô, nhận hối lộ, đòi hối lộ và lạm dụng công quỹ để xây dựng trụ sở xa xỉ. Lập tức An nghi ngay cho Lý Quốc Phúc.

Họ Lý vốn là nhân viên dưới quyền của Trương Trị An, nguyên trưởng phòng Quản lý kinh tế thương mại thuộc Ủy ban Quản lý khu kinh tế thương mại Bắc Tuyền. Giữa An và Phúc có nhiều mâu thuẫn. Phúc còn giữ nhiều tài liệu tham nhũng của An và đã nhiều lần lên TP Bắc Kinh tố cáo An.

Trương Trị An lúc còn tại chức.

Cuối tháng 8-2007, Bí thư Trương Trị An chuẩn bị nhiều tài liệu vu khống Lý Quốc Phúc tham ô, nhận hối lộ rồi chỉ đạo cho Viện trưởng Uông Thành bắt giam Phúc và bằng mọi giá phải ép Phúc nhận tội. Trong trại giam, nhiều quản giáo đã đề nghị Uông Thành cho Phúc được tại ngoại trong thời gian chờ khởi tố vì Phúc mắc nhiều bệnh nặng như tiểu đường, cao huyết áp. Uông Thành gạt phắt.

Tháng 3-2008, VKSND quận Dĩnh Tuyền khởi tố Lý Quốc Phúc, đồng thời yêu cầu công an quận điều tra vợ Phúc là Viên Ái Bình và con rể Phúc là Trương Tuấn Hào về hành vi giúp đỡ tiêu hủy chứng cứ, nhận hối lộ và bao che. Chín ngày sau đó, Phúc không chịu nổi nhục hình và oan khuất đã tự vẫn trong nhà giam. Ba tháng trước khi chết, do Viện trưởng Uông Thành thúc ép, Phúc đã viết hối hận thư gửi cho Bí thư Trương Trị An xin tha thứ và bỏ qua cho người thân.

Tòa án quyết định đình chỉ vụ án vì bị cáo Lý Quốc Phúc đã chết, sau đó cũng hủy vụ án liên quan đến vợ và con rể của Phúc. Vụ án tưởng chìm xuồng thì trước sức ép dư luận, giữa tháng 7-2008, VKSND tỉnh An Huy đã yêu cầu VKS TP Vu Hồ điều tra lại.

Theo kết quả điều tra, từ năm 1997 đến 2007, Bí thư Trương Trị An đã 50 lần nhận và đòi hối lộ với tổng số tiền 3,59 triệu nhân dân tệ (hơn 9,87 tỉ đồng VN), đồng thời đã ngụy tạo chứng cứ giả để vu khống nạn nhân Lý Quốc Phúc. 13 cán bộ tiếp tay cho Trương Trị An đã bị cách chức, trong đó có hai phó chủ tịch UBND quận Dĩnh Tuyền Sử Vân Long và Lý Huỳnh. Số cán bộ này đều đã từng hối lộ cho Trương Trị An để mua chức.

Trả thù theo kiểu xã hội đen Khi còn tại chức, bí thư Quận ủy Đả Thiết Quan, TP Hàng Châu (tỉnh Triết Giang), Trần Liên Vinh đã chiếm dụng tài sản, xây dựng trái phép, chỉ đạo làm sai sổ sách, giảm bớt tài sản thực của Công ty Tân Tinh nhằm bỏ túi riêng 3.242.500 nhân dân tệ (hơn 8,94 tỉ đồng VN). Biết được điều này, Thẩm Thủy Căn và Trần Phục Hưng đã thu thập chứng cứ để tố cáo. Sự việc chưa ngã ngũ thì Châu Căn Sinh, Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp Công ty Tân Tinh, đề xuất với Bí thư Trần Liên Vinh kế hoạch “tiên hạ thủ vi cường”. Được Vinh đồng ý, Sinh thuê ba tên xã hội đen vây chém hai người tố cáo Thẩm Thủy Căn và Trần Phục Hưng. Căn chết, còn Hưng bị thương. Xong việc, ba tên nhận 10.000-20.000 nhân dân tệ (27,5-55 triệu đồng VN). Cuối tháng 4-2009, Trần Liên Vinh đã bị kết án tù chung thân về hai tội danh cố ý gây thương tích và chiếm dụng tài sản tập thể, đồng thời phải nộp lại 3.186.000 nhân dân tệ (hơn 8,7 tỉ đồng VN) tiền chiếm dụng của Công ty Tân Tinh. Châu Căn Sinh và bốn bị cáo khác bị kết án từ 11 năm tù đến tù chung thân về tội cố ý gây thương tích và phải bồi thường 0,3 triệu nhân dân tệ (825 triệu đồng VN).

HOÀNG HẠNH (Theo Tân Hoa xã)