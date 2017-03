Tố ông Obama nghe lén, ông Trump tự hại mình?

Nhà Trắng sau đó đã đề nghị Quốc hội Mỹ mở cuộc điều tra để xác định xem liệu chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Barack Obama có lạm dụng thẩm quyền điều tra trong cuộc bầu cử 2016 hay không.

Những lời cáo buộc trên được ông Trump đưa ra trên Twitter mà không hề có bất kỳ một bằng chứng nào để chứng minh. Tờ The Washington Post nhận định đây chính là phong cách quen thuộc của ông Trump, một kiểu bốc đồng và không tuân theo quy tắc nào. Tờ báo nhận định các cáo buộc của ông Trump có thể nhằm để đánh lạc hướng dư luận, khiến dư luận chĩa mũi vào ông Obama thay vì vào việc các trợ lý và các cộng sự của ông bị tiết lộ đã có liên hệ với các quan chức Nga trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử năm ngoái. Nhưng dường như động thái này không có hiệu quả, theo The Washington Post. Sau những cáo buộc ông Obama nghe lén, người ta càng chú ý và tranh luận nhiều hơn về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ.

Trong khi đó, thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ, trước những cáo buộc nghe lén của ông Trump dành cho ông Obama, đã thẳng thừng đánh giá: “Tổng thống đang gặp khó khăn”. Ông Schumer cho rằng những cáo buộc này dù đúng hay sai cũng sẽ khiến cho nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump bị tổn hại. “Nếu những cáo buộc này sai, nó cho thấy tổng thống đã không biết cách điều khiển chính mình khi tự tay lan truyền những thông tin sai lệch” - ông Schumer nói. “Còn nếu những cáo buộc này là sự thật, điều đó thậm chí còn nguy hiểm hơn. Bởi nó đã giúp cho các thẩm phán liên bang tìm ra được manh mối về khả năng ông Trump và các phụ tá của mình đã có liên lạc với các quan chức nước ngoài”.

Trước hàng loạt cáo buộc không có bằng chứng trên mạng xã hội, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi về hoạt động của bộ máy hành chính dưới quyền ông Trump. “Những gì mà tổng thống đã làm trong những ngày qua, cứ đăng tải thông điệp trên mạng xã hội mà chưa qua kiểm chứng, cho thấy có điều gì đó không ổn. Kỷ luật trong Nhà Trắng và cách nó vận hành dường như đang có vấn đề” - ông Leon Panetta, Chánh văn phòng Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Bill Clinton, nói.