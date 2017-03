Tổng thống Yemen chuyển giao quyền lực

Các phần tử vũ trang mặc thường phục đã bắn vào người biểu tình. Năm người bị trúng đạn thiệt mạng, 34 người bị thương. Biểu tình cũng diễn ra ở Taiz, thành phố lớn thứ hai của Yemen.

Hôm trước đó, tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), Tổng thống Saleh đã ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi. Các lãnh đạo phe đối lập cùng tham dự. Thỏa thuận chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một quy định:

- Không quá 14 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận sẽ thành lập chính phủ đồng thuận quốc dân. Phó tổng thống ban hành sắc lệnh yêu cầu ứng cử viên của phe đối lập thành lập chính phủ và lập một ủy ban quốc phòng và an ninh do phó tổng thống chỉ đạo để giám sát tình hình chính trị và an ninh.

Tổng thống Yemen ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực ở Saudi Arabia. Ảnh: AP

- Không quá 30 ngày từ ngày ký thỏa thuận, Quốc hội phê chuẩn luật bảo vệ Tổng thống Saleh và tất cả những người làm việc với tổng thống. 90 ngày sau ngày ký thỏa thuận phải tổ chức bầu cử tổng thống.

Ở giai đoạn hai kéo dài tối đa hai năm phải bầu quốc hội mới và tổng thống.

Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ hoan nghênh quyết định chuyển giao quyền lực của Tổng thống Saleh. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho báo giới biết Tổng thống Saleh đã gọi điện thoại thông báo sẽ sang Mỹ trị bệnh sau khi chuyển giao quyền lực.

