Tranh cãi nơi xét xử nghi can khủng bố vụ 11-9

Tháng 11-2009, Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder thông báo trong thời gian tới, Mỹ sẽ đưa 10 nghi can khủng bố đang bị giam ở nhà tù Guantanamo về Mỹ xét xử. Năm nghi can liên quan đến các vụ tấn công ngày 11-9-2001, trong đó có Mohammed, sẽ được đưa ra xét xử tại tòa án liên bang hạt Manhattan. Những nghi can còn lại sẽ được xét xử tại tòa án quân sự.

Gần 10 năm sau khi xảy ra vụ tấn công 11-9, các nghi can khủng bố vẫn chưa được đưa ra xét xử. Ảnh: Internet

Theo Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, 5 nghi can liên quan đến vụ khủng bố 11-9 không bị đưa ra tòa án quân sự vì 3 lý do: chứng cứ đã rõ ràng, hầu hết nạn nhân của vụ tấn công là dân thường và vụ tấn công xảy ra trên đất Mỹ. Tuy nhiên, thông báo trên đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ nhiều nghị sĩ Mỹ cũng như quan chức và người dân bang New York.

Thị trưởng thành phố New York, ông Michael Bloomberg đã đề nghị Bộ Tư pháp chuyển địa điểm xét xử vì lo ngại việc xét xử sẽ đặc biệt tốn kém (ước tính lên tới hàng trăm triệu USD để đảm bảo an ninh cho phiên tòa có thể kéo dài ít nhất 1 năm), đồng thời ảnh hưởng xấu tới người dân sống ở trong khu vực bang cũng như các doanh nghiệp làm ăn tại đây.

Theo một số nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, việc đưa 5 nghi can trên ra xét xử tại tòa án dân sự hoàn toàn không thích hợp và Mỹ có thể sẽ tiếp tục bị tấn công khủng bố khi các nghi can này được đưa vào đất Mỹ. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Bill Burton cho biết Tổng thống Barack Obama cam kết sẽ đưa Mohammed và đồng bọn ra xét xử tại một tòa án liên bang và phiên tòa sẽ được tổ chức thành công và an toàn.

Theo TTXVN/Vietnam+