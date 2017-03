Triệu phú bí ẩn mới trong vụ Bạc Hy Lai

Theo kênh truyền hình 3 News của New Zealand, triệu phú trên tên Bill Lưu, còn gọi là Diêm Vĩnh Minh. Cái tên này bị tỉ phú Từ Minh, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Đại Liên Thực Đức, khai ra trong các cuộc thẩm vấn.

Lâu nay, người ta vẫn tin rằng tỉ phú Từ chính là chỗ dựa tài chính của ông Bạc Hy Lai. Ông Từ bị bắt ngày 15-3, cùng ngày ông Bạc bị cách chức bí thư Trùng Khánh. Nhiều khả năng ông Từ vẫn đang bị giam giữ.

Từ Minh (trái) khai ra Bill Lưu (giữa) có quan hệ với ông Bạc Hy Lai. Ảnh: 3 News



Về triệu phú Lưu, 3 News đưa tin ông này xin nhập quốc tịch New Zealand từ năm 2005 và được chấp thuận vào năm 2008. Lưu được nhập tịch do tuyên bố mình bị coi là tội phạm chính trị do lãnh đạo một phong trào dân chủ ở Trung Quốc và sẽ bị hành quyết nếu phải trở về nước.

Tuy nhiên, tuyên bố này có vẻ mâu thuẫn với mối quan hệ thân thiết giữa Lưu và Từ, người thậm chí có thời được đồn thổi sẽ ngồi vào ghế bộ trưởng tài chính Trung Quốc.

Trong đơn gửi Cơ quan Nhập cư New Zealand năm 2005, Lưu tiết lộ mối quan hệ với Từ: “Tháng 11-2005, tôi sẽ đón 2 doanh nhân quan trọng của Trung Quốc. Một trong số đó là ông Từ Minh, người được xếp hạng giàu thứ 8 ở Trung Quốc với tài sản ước tính 1,2 tỉ USD”. Câu hỏi đặt ra là vì sao Lưu sợ về nước đến thế nếu thân cận với giới chính quyền như vậy?

Còn theo Tân Hoa Xã, Lưu từng đảm trách vị trí chủ tịch công ty dược Tonghua Golden Horse ở tỉnh Cát Lâm. Lưu trốn đến New Zealand năm 2001 khi bị nghi ngờ phạm tội về kinh tế. Ở Trung Quốc, Lưu bị cáo buộc biển thủ hơn 48,7 triệu USD và Bắc Kinh đang yêu cầu dẫn độ Lưu về điều tra, theo 3 News.

Hiện New Zealand đang xem xét lại việc cấp quốc tịch cho Lưu, đồng thời bộ trưởng phụ trách nhập cư cũng bị điều tra vì nghi làm sai quy định.

Theo Bằng Vy (NLĐO / 3 News, Want China Times)