Trung - Mỹ lời qua tiếng lại chuyện hacker

Hôm thứ Tư (17/11), USCC - một nhóm tư vấn cho Quốc hội Mỹ được thiết lập cách đây một thập niên – đã đưa ra một báo cáo khá dài đánh giá mọi mặt về Trung Quốc từ chính sách tiền tệ tới việc gia tăng sức mạnh quân sự.



Trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này, ông Hồng Lỗi khẳng định, báo cáo của Ủy ban “tràn đầy tư duy Chiến tranh Lạnh và thành kiến chính trị”. Tuyên bố này không có trên phiên bản tiếng Anh, Pháp hay Tây Ban Nha của trang web này.



Ông Hồng thúc giục USCC ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và thay vào đó là nỗ lực làm việc để cải thiện sự tin tưởng, hợp tác chung giữa hai nước Trung - Mỹ.



Trong báo cáo đưa ra, USCC cho biết, Trung Quốc đã “tấn công” 15% lượng truy cập internet của thế giới đầu năm nay. Một hãng viễn thông nhà nước Trung Quốc cũng bị cáo buộc chuyển hướng lưu lượng bao gồm cả dữ liệu từ các trang web quân sự và chính phủ Mỹ cũng như một số trang ở Anh.



USCC nhấn mạnh, thực tế làm gia tăng dự đoán rằng, Trung Quốc có thể sử dụng sức mạnh của mình để “xác định một mức kiểm soát nào đó với internet”. Carolyn Bartholomew, Phó Chủ tịch USCC cho rằng, các nỗ lực của Trung Quốc nhằm thâm nhập những mạng lưới Mỹ ngày càng trở nên tinh vi hơn.



Đầu năm nay, Google tuyên bố có thể rút toàn bộ hoạt động tại Trung Quốc sau một loạt vụ tấn công phức tạp và có chủ đích vào dịch vụ Gmail của họ hồi giữa tháng 12 năm ngoái.



Trong nhiều tuần, cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ và các chuyên gia bảo mật đã cố gắng nhận dạng nguồn gốc của vụ tấn công nhằm vào Google. Google “tin rằng các cuộc tấn công có nguồn gốc từ Trung Quốc”. Trong khi đó, quan điểm này đã bị Bắc Kinh cực lực phản đối. Bản thân Google cũng chỉ nói rằng "họ tin các cuộc tấn công có nguồn gốc từ Trung Quốc" chứ không suy diễn về bất cứ khả năng nào xa hơn.



USCC được thành lập để tư vấn cho quốc hội Mỹ về những vấn đề kinh tế và an ninh quốc gia trong quan hệ Mỹ - Trung. Thành viên của uỷ ban này gồm các học giả, cựu quan chức chính phủ, nhà ngoại giao…



Trong năm nay, quan hệ hai nước trở nên căng thẳng về nhiều vấn đề từ việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Tây Tạng hay chính sách tiền tệ Trung Quốc.





