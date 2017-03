Trung Quốc đối mặt với đại nạn ô nhiễm

Các tập đoàn nhà nước là thủ phạm chính Thứ trưởng Bộ Môi trường TQ Ngô Hiểu Thanh nhấn mạnh tháng 3 cần phải siết chặt luật bảo vệ môi trường, nâng cao các tiêu chuẩn môi trường và có chính sách hợp lý để ngăn chặn ô nhiễm. Chỉ thế TQ mới giải quyết được thực tế các tập đoàn chọn vi phạm (bị phạt thấp) hơn là tuân theo luật môi trường với chi phí cao. Tuy nhiên, trả lời New York Times, chuyên gia môi trường TQ Chu Nhung bi quan, dẫu luật có khắt khe thế nào thì các tập đoàn - đặc biệt thuộc lĩnh vực dầu khí và điện - cũng sẽ dùng áp lực kinh tế đánh bại. Chẳng hạn, xe tải và xe buýt chạy bằng dầu diesel - hiện có nồng độ sulfur cao gấp 23 lần dầu diesel ở Mỹ - xả khí thải ra môi trường TQ nhiều hơn các loại xe khác, tuy nhiên các tập đoàn dầu khí như Sinopec và PetroChina vẫn lần lữa cải tiến loại dầu này. Còn đa số tập đoàn điện lực thì thường xuyên vi phạm quy định về khí thải và lờ yêu cầu cải tiến các nhà máy sản xuất điện bằng than đá. Lý do biện minh cho sự lần lữa này là vì chi phí cải tiến quá cao, chừng nào người tiêu dùng hoặc chính phủ đồng ý kham khoản này thì mới thực hiện.