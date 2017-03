Trung Quốc không ưa bầu cử tổng thống Mỹ

Đầu tiên, bầu cử tổng thống Mỹ ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh Trung Quốc ở Mỹ. Bài báo Chỉ trích Trung Quốc: Xấu hổ cho chính trị Mỹ đăng trên báo Trung Quốc China Dailyngày 16-10 đã phản ánh rõ nét thái độ bất an và thậm chí là giận dữ mà nhiều người Trung Quốc cảm nhận khi nghe các ứng cử viên tổng thống Mỹ nhận xét về Trung Quốc.

Trong cuộc tranh luận truyền hình lần thứ ba, ứng cử viên Mitt Romney tuyên bố trong ngày đầu làm tổng thống, ông sẽ chỉ trích Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Hầu hết các nhà quan sát Trung Quốc nhận định câu nói này chỉ là một cách kiếm phiếu nhưng dẫn đến cảm giác thất vọng và ác cảm đối với các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc.

Kế tiếp, mức độ căm ghét bầu cử tổng thống Mỹ năm nay cao hơn mọi khi còn xuất phát bởi Trung Quốc được cho là có liên quan đến mọi yếu kém của nền kinh tế Mỹ và thất nghiệp cao ở Mỹ. Hành vi đổ lỗi này càng tệ hơn khi Trung Quốc đang trì trệ trong tăng trưởng. Trên thực sự kết quả thăm dò đã cho thấy thái độ của người dân hai nước nhìn về nhau không mấy tốt đẹp.

Tại Mỹ, kết quả thăm dò của Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) hồi tháng 10 cho thấy 49% cử tri được hỏi mong muốn Mỹ cứng rắn với Trung Quốc (tăng 9% so với tháng 3-2011) trong khi 42% muốn Mỹ xây dựng quan hệ mạnh hơn với Trung Quốc (tăng 53%).

Trước đó, thăm dò của Pew hồi tháng 9 cho thấy phần lớn số người được hỏi cảm thấy lo lắng về kinh tế và quân sự Trung Quốc. Hai quan ngại lớn nhất là Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ và việc làm Mỹ mất về tay lao động Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, thăm dò gần đây của Pew cho thấy so với tỉ lệ 68% năm 2010, hiện thời chỉ còn 39% người Trung Quốc được hỏi nghĩ rằng quan hệ Trung-Mỹ là quan hệ đối tác. Hơn 25% cho đây là quan hệ thù địch so với 8% vào năm 2010 và chỉ còn 38% tin tưởng Tổng thống Obama so với 52% hồi năm 2010.

Theo báo Mỹ The Daily Beast, thực ra các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc không ưa thay đổi tổng thống Mỹ vì Trung Quốc cho rằng phải bảo ban lại cho tân tổng thống Mỹ về quan hệ hai nước. Ví dụ nên tránh cuộc chiến thương mại bởi cuộc chiến như thế sẽ hủy hoại kinh tế hai nước bởi hai nước phụ thuộc lẫn nhau.

Giới lãnh đạo Trung Quốc nhìn cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay với con mắt ác cảm còn vì nguyên nhân bầu cử Mỹ phản ánh gián tiếp quá trình lựa chọn lãnh đạo ở Trung Quốc.

Theo thăm dò của Pew hồi đầu năm tại Trung Quốc, hơn 50% người được hỏi thích ý tưởng về dân chủ của Mỹ trong khi chỉ có 29% phản đối. Số liệu này có ý nghĩa hơn vào năm nay khi hai sự kiện bầu cử tổng thống Mỹ và đại hội đảng ở Trung Quốc chỉ cách nhau có mấy ngày.

THIÊN ÂN