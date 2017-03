Trung Quốc trong cơn say “đồ chơi quân sự” - Kỳ 2:Tham vọng ASAT

Thật vậy, so với khả năng và tham vọng phóng tên lửa diệt vệ tinh của Trung Quốc (TQ) thì rõ ràng Ấn Độ chưa nhằm nhò gì!



Mô hình ASAT thu nhỏ - Ảnh: Strategycenter



Sát thủ “bất lưu tình”!

Ngày 11-1-2007, lịch sử khoa học quân sự dường như đã lật sang trang với vụ thử nghiệm vũ khí diệt vệ tinh (anti satellite-ASAT) thành công của TQ, khi một tên lửa lao vào với vận tốc 28.800 km/giờ và bắn trúng vệ tinh Phong Vân-1C ở độ cao 865 km đang bay trên quỹ đạo ở chiều ngược đầu. Chuyên san Aviation Week & Space Technology là nơi đầu tiên loan tin sự kiện này. Nó được xác nhận bởi Hội đồng an ninh quốc gia Hoa Kỳ ngày 18 và cuối cùng ngày 23 Bộ Ngoại giao TQ chính thức lên tiếng.



Đây là vụ thử ASAT lần đầu tiên kể từ năm 1985 khi Mỹ thực hiện một thử nghiệm tương tự. Dù tờ New York Times (23-4-2007) thuật rằng tình báo Mỹ đã biết trước vụ thử ASAT của TQ nhưng tướng tư lệnh không quân Mỹ lúc đó, Teed Michael Moseley, vẫn nói rằng vụ việc “thật là sốc, sốc như vụ Liên Xô đưa vệ tinh lên quỹ đạo trước chúng ta; và điều này khiến không gian, về mặt thiên văn học mà nói, trở nên nguy hiểm hơn trước đó”...



Vũ trụ bị nguy hiểm thế nào chưa biết nhưng có thể thấy rõ sự đe dọa nghiêm trọng đối với hệ thống vệ tinh Mỹ! Theo Ian Easton (The Great Game in Space, www.project2049.net), TQ đã triển khai 40 tên lửa ASAT. Tác giả dẫn từ một nguồn website Hong Kong cho biết kho tên lửa ASAT TQ đặt ở khu vực tây bắc, bí mật đâu đó trong rặng Thiên Sơn (Tân Cương). Khả năng ASAT TQ đang trở thành một thách thức thật sự đối với Mỹ, nước chiếm gần 1/2 trong hơn 270 vệ tinh quân sự, chưa kể hàng trăm vệ tinh dân sự và thương mại khác.



Sát thủ ASAT TQ rõ ràng là mối nguy hiểm tiềm tàng không thể xem nhẹ đối với hệ thống vệ tinh tình báo không ảnh (PHOTINT), vệ tinh điện quang (EO), vệ tinh tình báo điện tử (ELINT), radar khổng kính (SAR)... Một trận “Trân Châu cảng trên không” như (cựu) bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld từng cảnh báo không phải là không thể xảy ra.



Chỉ riêng tình báo không ảnh, Mỹ hiện có ba vệ tinh KH-12 EO (15 tấn) được tin là có khả năng quan sát vật thể bề rộng chỉ vài centimet. Ngoài ra, Mỹ còn có ba radar “Lacrosse/Onyx” SAR có thể nhìn thấu mây, chụp vật thể trong bóng đêm với độ phân giải nhỏ hơn 2m, thậm chí có thể chụp vật thể trong lòng đất cũng như trong lòng biển “ở độ sâu chưa được rõ”. Về hệ thống cảnh báo sớm, Mỹ có 3-4 vệ tinh DSP (Defense Support Program) với bộ cảm ứng hồng ngoại có thể quan sát mọi ngóc ngách thế giới và đưa ra cảnh báo sớm khi nhận thấy dấu hiệu bất thường tại các bãi phóng tên lửa cũng như bãi thử hạt nhân (vệ tinh DSP đã được sử dụng trong cuộc chiến Iraq 1991 để dò tìm hoạt động của các bãi phóng tên lửa Scud).



Về viễn thông, Mỹ có năm vệ tinh MILSTAR không chỉ hỗ trợ liên lạc toàn cầu mà còn giúp phá nhiễu sóng đối phương. Về định vị, Mỹ có 24-32 vệ tinh GPS, giúp cung cấp vị trí chính xác, dẫn đường, theo dõi vận tốc bất kỳ vật thể nào, hỗ trợ oanh tạc, “chỉ điểm” cho tên lửa hành trình...



Còn phải kể đến khoảng bốn vệ tinh NAVSTAR/GPS giúp dẫn đường cho máy bay không người lái... Tóm lại, phải nói rằng quân đội Mỹ sống và thở bằng nguồn “dưỡng khí” vệ tinh. Tất cả hoạt động thường nhật cũng như các chiến dịch đánh đấm của họ đều trông cậy vào hệ thống vệ tinh. Trong cuộc chiến Iraq 2003, có đến 68% vũ khí Mỹ đã được hướng dẫn bằng vệ tinh (so với 10% trong cuộc chiến Iraq 1991). Cho nên hệ thống vệ tinh cũng là gót chân Achilles của quân đội Mỹ. Cứ nhằm vệ tinh mà “bùm”, quân đội Mỹ chỉ có nước... khóc!







Tào lao sự!