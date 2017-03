Trung Quốc trong cơn say “đồ chơi quân sự” - Kỳ 4:Trò chơi “tiếu lý tàng đao”

Siêu máy bay X-37B - Ảnh: boeing.com



Thần Long xuất hiện!



Cách đây ba năm, trong ấn bản 2-11-2009, tờ Giải Phóng Quân Báo đã trích lời tướng tư lệnh không quân TQ Hứa Kỳ Lượng rằng: “Cuộc cạnh tranh giữa các quân đội đang hướng đến bầu trời và không gian; nó sẽ vượt khỏi tầng khí quyển và thậm chí đi vào ngoại tầng không gian. Xu hướng này là không tránh khỏi xét về lịch sử và không thể không được thực hiện”.



Ba ngày sau, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Mã Triều Húc đính chính: “TQ không bao giờ và sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang không gian nào dưới bất kỳ hình thức nào. Quan điểm của TQ về vấn đề này là không thay đổi”. Gần đây, tờ Hoàn Cầu Thời Báo (13-7-2011) một lần nữa lại “bác bỏ một báo cáo nói rằng TQ có kế hoạch phát triển vũ trang không gian để ngăn chặn Mỹ”, khi mà “phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi đã khẳng định không gian chỉ nên được sử dụng cho các mục đích hòa bình”...



Tuy nhiên, như chinasignpost.com (4-5-2012) cho biết, nhiều cơ quan truyền thông TQ đã thuật rằng vào ngày 8-1-2011, TQ đã hoàn thành cuộc thử nghiệm siêu máy bay Thần Long (Shenlong). Bản tin một đài truyền hình Thiểm Tây cho biết cuộc thử nghiệm Thần Long đã được thực hiện trong vòng một tháng khi chiếc máy bay không người lái X-37B của Mỹ trở về Trái đất từ quỹ đạo trong chuyến thử nghiệm đầu tiên; và cuộc thử nghiệm Thần Long cũng được thực hiện gần như đồng thời với chuyến bay thử của chiến đấu cơ J-20...



Chinasignpost.com cho biết (dựa vào các nguồn Hoa lục), Trung tâm Phát triển - nghiên cứu khí động lực TQ tại Miên Dương (Tứ Xuyên) là nơi chịu trách nhiệm thử nghiệm động cơ cho loại phản lực siêu thanh như Thần Long - một dự án nằm trong khuôn khổ Kế hoạch nhà nước 863 về phát triển kỹ thuật cao mà quân đội TQ xem đó là một hệ thống quân sự ưu tiên một.



Dựa vào hình ảnh từ truyền hình TQ, chuyên gia quân sự Andrew Erickson cho rằng Thần Long cao khoảng 1 m và dài 5-6 m; bằng 1/3 chiếc X-37B của Boeing. Theo chuyên san quốc phòng Jane’s, Thần Long có thể được trang bị hệ thống GPS (định vị toàn cầu) và INS (dẫn đường quán tính); được thiết kế để phóng từ máy bay H-6 ở độ cao khoảng 10 km. Sau khi kích hoạt, một môtơ chặng nhất sẽ đưa chiếc máy bay 13 tấn này lên độ cao 490 km trong chừng 8 phút, trước khi tên lửa đẩy của chặng hai đưa nó vọt lên độ cao 600 km...



Với Thần Long, có vẻ như TQ đang tiệm cận với khả năng chế tạo được loại tàu không gian tương tự tàu con thoi của NASA; chắc chắn sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các chương trình thiết lập “căn cứ” trong không gian, đưa đến việc thành lập cái mà một số nhà quân sự TQ gọi là “đội quân không gian” (Thiên Quân).



Thứ hai, Thần Long có thể được khai thác để sử dụng làm giàn phóng tên lửa hoặc vệ tinh mà những bãi phóng thông thường không làm được. Thứ ba, với Thần Long, năng lực C4ISR của TQ (command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, reconnaissance - chỉ huy, kiểm soát, liên lạc, máy tính, tình báo, giám sát, do thám) sẽ được cải thiện đáng kể.



Cuối cùng, với Thần Long, TQ có thể né được những hiệp ước quốc tế về việc hạn chế triển khai vũ khí quy ước trong không gian. Bất luận thế nào cũng có thể thấy rằng cuộc chạy đua vũ trang không gian, với TQ, dường như là “không tránh khỏi xét về lịch sử và không thể không được thực hiện”...





Những hình ảnh được cho là ghi lại từ cuộc thử nghiệm Thần Long trên báo chí Trung Quốc - Ảnh: chinasignpost Những hình ảnh được cho là ghi lại từ cuộc thử nghiệm Thần Long trên báo chí Trung Quốc - Ảnh: chinasignpost